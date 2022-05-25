На ринках Севастополя почали продавати овочі та фрукти з написом "з Херсона"

Російські загарбники продовжують цинічно красти українські овочі та фрукти. Їх вивозять в тимчасово окупований Крим і там продають.

Зокрема такі овочі та ягоди побачили на ринках у Севастополі. Їх продають із написом "з Херсона".

Зверніть увагу Свіжі супутникові знімки Maxar засвідчили, як окупанти крадуть українське зерно

Що продають окупанти

Насамперед окупанти почали рекламувати продукти як "херсонські" – молоду картоплю та огірки. Згідно з фото, картопля коштує 40 – 65 рублів за кілограм, огірки – 50 рублів за кілограм.



У Криму продають картоплю та огірки "з Херсона" / Фото "Крим.Реалії"

На ринках з'явилась полуниця

Наступною на ринках в тимчасово окупованому місті почала з'являтися полуниця. Від початку ягідного сезону її возять щодня. Ягоду продають за 150 – 200 рублів за кілограм.



"Херсонська" полуниця на ринках Севастополя / Фото "Крим.Реалії"

Окрім овочів та продуктів, у продажі помітили желатин та ванільний цукор. Однак вони мають українську торгову марку – "Мрія".



Українські желатин і цукор у продажі в Криму / Фото "Крим.Реалії"

На продуктах пишуть "привіт з України"

Окупанти не соромляться і "оригінально" підписують цінники на продуктах – наприклад, "смак дитинства", "найкраще", навіть "привіт з України".

Продають і засоби гігієни

Також у магазинах Севастополя з'явилася парфумерія і засоби гігієни з України:

шампуні;

креми;

масла.

До речі, у кримському Джанкої зняли відео, де росіяни перевантажують товар із краденої фури у свою. За інформацією журналіста Дениса Казанського, продукцію на півострові "зливають" російським перекупникам, які і везуть товар до Росії.

Росія краде українське зерно

Російські загарбники заблокували українські порти, а самі продовжують красти наше зерно. Чергові докази – на нових супутникових знімках Maxar.

На фото видно, як 2 російські судна пришвартувалися біля зернових силосів, де і зсипають з конвеєра зерно. Потім вони покинули порт.

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, росіяни лише упродовж 20 травня вивезли з регіону 10 машин по 30 тонн зерна.

Відомо також, що окупанти безперешкодно вивозять вкрадене наше зерно до Сирії. Туреччину просять втрутитися в цю ситуацію.

Яка ситуація на Херсонщині

Ситуація в Херсонській області досі залишається критичною. Загарбники намагаються знищити все українське і запровадити російське.

Фейкова влада Херсона видає зовсім нелогічні та абсурдні економічні укази. Такі дії можуть спричинити гуманітарну катастрофу.

Окрім цього, росіяни продовжують мінувати мости і дороги, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати.

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