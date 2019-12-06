13:26
6 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 5 грудня
      Вєсті.UA
      22:46, 5 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Відомо, коли приймуть закон про впровадження ринку землі

      609 Читать новость на русском
      Разумков відповів, коли проголосують за впровадження ринку землі / nv.ua

      Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 2178-10 про впровадження ринку землі 13 листопада. Наразі до закону подали близько 3000 правок. Ймовірно, що нардепи проголосують за законопроєкт до кінця 2019 року.

      Спікер Ради Дмитро Разумков заявив про це в інтерв’ю "НВ". Загалом він позитивно оцінив підтримку закону про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у першому читанні.

      Звернть увагу: У Зеленського відповіли, коли буде референдум про продаж землі

      Взагалі було 240 голосів. По-моєму, це непоганий результат за закон у першому читанні. Зважаючи на напруження пристрастей, що вирували навколо його ухвалення,
      – зауважив Разумков.

      Політик очікує прийняття закону №2178-10 у другому читанні до кінця року.

      Зауважимо, що в уряді прогнозують, що економіка України зростатиме після впровадження ринку землі. Нормальна робота ринку землі всього за 3 місяці принесе близько 9 мільярдів гривень додаткового ВВП. Детальніше – тут.

      Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко

      13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

      Важливо: До законопроєкту про ринок землі внесли понад 2 000 правок

      У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:
      не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      не більше 8% землі в області;
      не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      Окрім того, у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.


      У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

      Що думають українці про впровадження ринку землі: відео

       

      Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі: чого від неї очікують США
      сьогодні
      6863
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Слуга народу Верховна Рада Ринок землі Законодавство Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 День Збройних Сил України: "Без вас не було б нашого сьогодні та завтра"
      Повернись живим 298
      сьогодні , 12:00 НАТО розділився на дві організації, – Politico
      Світові Медіа 984
      сьогодні , 11:07 Цифра дня: скільки грошей витратили українці у Чорну п’ятницю
      Ірина Полицька 390
      сьогодні , 10:02 Зеленський та інші політики привітали військових з Днем ЗСУ
      Ірина Кошанська 449
      сьогодні , 08:40 Пожар в Одессе: какой урок нужно извлечь из этой трагедии
      Блог Соцмережі 618
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук