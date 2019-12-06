Відомо, коли приймуть закон про впровадження ринку землі

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 2178-10 про впровадження ринку землі 13 листопада. Наразі до закону подали близько 3000 правок. Ймовірно, що нардепи проголосують за законопроєкт до кінця 2019 року.

Спікер Ради Дмитро Разумков заявив про це в інтерв’ю "НВ". Загалом він позитивно оцінив підтримку закону про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у першому читанні.

Звернть увагу: У Зеленського відповіли, коли буде референдум про продаж землі

Взагалі було 240 голосів. По-моєму, це непоганий результат за закон у першому читанні. Зважаючи на напруження пристрастей, що вирували навколо його ухвалення,

– зауважив Разумков.

Політик очікує прийняття закону №2178-10 у другому читанні до кінця року.

Зауважимо, що в уряді прогнозують, що економіка України зростатиме після впровадження ринку землі. Нормальна робота ринку землі всього за 3 місяці принесе близько 9 мільярдів гривень додаткового ВВП. Детальніше – тут.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Важливо: До законопроєкту про ринок землі внесли понад 2 000 правок

У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

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