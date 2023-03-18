Україна зараз має право ініціювати нову організацію замість ООН, – активіст з Казахстану
Днями стало відомо, що ООН не визнала дії росіян щодо українців геноцидом. Імовірно, ця міжнародна організація вичерпала свої можливості і потребує реформування.
Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. Він переконаний, що Україна може ініціювати створення організації, що стане хорошою альтернативою ООН.
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Шураєв зауважив, що в ООН відбувся розкол у ставленні щодо війни в Україні.
До антиросійської коаліції увійшли понад 100 цивілізованих демократичних країн, 7 – 8 країн вагаються, а 3 країни підтримує агресора.
На думку активіста, останнім варто організувати окремий союз диктаторів чи ізгоїв. Вони не повинні мати жодного стосунку до нового союзу, що утвориться замість ООН. Адже в новому світі таким агресивним країнам немає місця.
Україна має право ініціювати власну організацію
Шураєв переконаний, що зараз президент України Володимир Зеленський недарма є уособленням і прикладом лідера для будь-якого народу. Тому Україна може пропонувати власні ініціативи замість ООН.
Я гадаю, що всі ініціативи, які сьогодні українська влада озвучує і пропонує дуже швидко знаходять позитивну відповідь. Тому я думаю, що ви маєте повне право ініціювати створення великої міжнародної організації,
– резюмував громадський діяч.
ООН не визнала дії Росії геноцидом
- На пресконференції голова комісії ООН з розслідування злочинів Росії Ерік Носе заявив, що наразі в Україні не знайдено доказів скоєння Росією геноциду. Але, за його словами, "є деякі аспекти, які можуть спричинити питання" про можливий геноцид. Це при тому, що у своєму ж звіті ООН згадує про те, як росіяни катували чоловіка за українську мову.
- Однак 18 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за незаконні дії щодо депортації українських дітей. Нагадаємо, що депортація дітей з окупованих територій власне і є ознакою геноциду.
- Володимир В'ятрович повідомив, що розробляється можливість введення в правове поле такого поняття як "рашизм".