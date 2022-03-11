Рішення про наше включення до ЄС виходить на Єврокомісію, – Зеленський

Під час ранкової промови 11 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що рішення останньої зустрічі лідерів ЄС щодо України виходить на новий рівень.

Але при цьому глава держави зауважив, що Євросоюз повинен зробити більше для реалізації вступу України до союзу.

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Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації, для конкретних процедур Євросоюз має зробити більше. Має зробити більше для нас, для України й для себе – ми це очікуємо,

– заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що європейська спільнота також очікує більшого.

Ранкове звернення Володимира Зеленського 11 березня: дивіться відео