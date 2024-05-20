Кожне рішення запізнюється на рік, – Зеленський про допомогу союзників

Володимир Зеленський заявив, що кожне рішення, яке західні союзники ухвалюють щодо допомоги Україні, запізнюється приблизно на рік.

На думку президента, постачання зброї від союзників є "одним великим кроком вперед, але перед цим двома назад".

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Рішення ухвалюють занадто пізно

Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом приходимо, запізнюється приблизно на рік,

– сказав Зеленський в інтерв'ю.

Глава держави запропонував способи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо. Йдеться, зокрема, про збиття російських ракет над українською територією.

Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120 – 130 літаків, щоб протистояти в небі,

– пояснив президент.

Країни НАТО можуть збивати ворожі цілі

За словами президента, якщо союзники не можуть швидко надати винищувачі F-16, країни НАТО можуть використати літаки на своїй території для збиття ворожих цілей.

Ви не можете це забезпечити прямо зараз? Добре. Повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підіймайте їх, збивайте цілі, захищайте цивільних,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, Захід може це зробити. Україна також веде перемовини з міжнародними партнерами щодо того, аби їхньою зброєю атакувати військові об'єкти на території Росії. Проте поки немає позитивного результату.

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