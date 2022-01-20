Рішення вже ухвалене, – Кулеба заявив, що Вашингтон готовий санкціями "перекрити кисень" Росії

Дмитро Кулеба заявив, що США розробили пакет "дуже болісних" санкцій проти Росії. За його словами, ці обмеження здатні завдати агресору руйнівного економічного удару.

Міністр закордонних справ зазначив, що принциповим є той факт, що рішення у Вашингтоні вже схвалене. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся у четвер, 20 січня.

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США готові "перекрити кисень" Росії

Дмитро Кулеба наголосив, що "США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям".

Росія також втратить доступ до цілої низки важливих для неї та її розвитку технологій. Держсекретар особисто запевнив у готовності Сполучених Штатів застосувати ці та інші важелі для стримування Росії,

– продовжив глава МЗС.

Дипломат додав, що не може розкривати всі деталі, тому що наразі на фінішній прямій іде робота з узгодження дій між США та їхніми союзниками й дуже важливо їй не нашкодити.

Відключення Росії від SWIFT: коротко

Розмови про відключення Росії від банківської системи SWIFT триває не перший місяць. Зокрема таку санкцію могли застосувати у випадку нового нападу на Україну.

У квітні 2021 року Європарламент заявив, що відключить Москву від системи платежів SWIFT та відмовитися від її нафти й газу, якщо вона знову нападе на нашу державу.

ЗМІ 6 грудня писали, що Штати розглядають новий пакет антиросійських санкцій, який може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT.

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