Рішення вже ухвалене, – Кулеба заявив, що Вашингтон готовий санкціями "перекрити кисень" Росії

20 січня 2022 , 12:22
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Дмитро Кулеба заявив, що США розробили пакет "дуже болісних" санкцій проти Росії. За його словами, ці обмеження здатні завдати агресору руйнівного економічного удару.

Міністр закордонних справ зазначив, що принциповим є той факт, що рішення у Вашингтоні вже схвалене. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся у четвер, 20 січня.

Читайте також Це буде катастрофа для Росії, – Байден розповів, як планує стримувати Путіна

США готові "перекрити кисень" Росії

Дмитро Кулеба наголосив, що "США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям". 

Росія також втратить доступ до цілої низки важливих для неї та її розвитку технологій. Держсекретар особисто запевнив у готовності Сполучених Штатів застосувати ці та інші важелі для стримування Росії,
– продовжив глава МЗС.

Дипломат додав, що не може розкривати всі деталі, тому що наразі на фінішній прямій іде робота з узгодження дій між США та їхніми союзниками й дуже важливо їй не нашкодити.

Зверніть увагу! Раніше у Білому домі заявили, що не виключають жоден із раніше озвучених варіантів запровадження санкцій проти Росії. Мовиться про  відключення від SWIFT.

Відключення Росії від SWIFT: коротко

До теми – США готують санкції особисто для Путіна: дивіться відео

Автор: Олег Васьків