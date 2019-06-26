Рішення повернути Росію в ПАРЄ було вирішено задовго до голосування, – Ємець

Парламентська асамблея Ради Європи 25 червня ухвалила резолюцію, яка поновлює повноваження Росії в складі організації, тому жодних санкцій до РФ застосовано не буде. Проте рішення повернути Росію до ПАРЄ було вирішено задовго до самого голосування.

Таку думку висловив нардеп, член делегації Верховної Ради в ПАРЄ Леонід Ємець у прямому ефірі 24 каналу.

Важливо! Чи можуть Росію повторно виключити з ПАРЄ

"Ситуація виглядає так: ми 5 років ми приймали такі рішення в ПАРЄ, але Росія зайшла з іншого органу Ради Європи (це як аналог Кабінету міністрів в Україні, – Ємець). Туди не мають доступу делегати ПАРЄ, бо там працюють міністри закордонних справ інших країн", – наголосив Ємець.

За словами нардепа, саме там було прийнято це рішення – 39 міністрів з 47 підтримали звернення про скасування санкцій до Росії.

Делегати країн, які представлені в ПАРЄ, повністю узгоджували свою позицію зі урядами власних країн, тому зрозуміло, що якщо міністр і уряд прийняли таку позицію, то і делегати, які можливо і займали антиросійську позицію, так робили. Ці люди, які перед тим розповідали, що не зрадять своїм принципам, починали закривати очі і мовчки голосувати за повернення РФ до ПАРЄ,

– заявив член делегації ВР у ПАРЄ.

Як розповів Ємець, дуже показовим було таємне голосування за кандидатуру на посаду віце-спікера ПАРЄ, яку запропонувала Росія – скандального депутата Держдуми Леоніда Слуцького. "Цю кандидатуру одноголосно підтримали, але українська делегація наголосила, що має бути таємне голосування. Так, на таємному голосуванні 150 депутатів проголосували "проти" Слуцького, лише 100 "за", тобто він програв", – сказав нардеп.

Він додав, що в душі депутати бачать, що роблять неправильне рішення, повертаючи РФ в ПАРЄ, але очевидно вони не мають силі волі, аби продемонструвати це публічно.

Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ? 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.