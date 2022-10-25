Король Чарльз хотів свій уряд, – політолог про призначення Сунака та відмову Джонсона

Колишній міністр фінансів Ріші Сунак очолив Велику Британію. Є припущення, що його призначення лобіював новий король Чарльз ІІІ.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, багато скептиків говоритимуть, що королівська сім'я ніяк не впливає на політику Британії. Але це не так. Британські еліти мають вплив на партії та їхніх лідерів.

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На думку Давидюка, саме Чарльз міг "качнути" Ліз Трасс та пролобіювати призначення Ріші Сунака. Адже король хотів свій уряд.

Дивився на деякі речі на зустрічах в Британії. Найімовірніше, це було велике побажання короля, яке відчули партійні еліти. І так сталося, що Трасс пішла у відставку,

– зазначив Давидюк.

Чому Джонсон відмовився йти на вибори

Давидюк спілкувався зі своїми колегами з Британії, які поділилися цікавою інформацією. Джонсон хотів піти на "друге коло", однак була проблема з підтримкою у партії. Він досі перебуває під парламентським розслідуванням через вечірки під час пандемії Covid-19. І деякі партійці навідріз відмовлялися підтримувати Джонсона.

Крім того, сам Сунак винятково хотів на посаду прем'єра. Його вже не влаштовувала позиція міністра фінансів.

Зрозуміло, що для нас Джонсон був більш виграшним. Зараз треба думати, щоб Сунак виконав свою обіцянку, що його перший закордонний візит буде в Україні. Нехай приїжджає. Наше завдання – показати всю правду, щоб він на 100% став українським патріотом і помагав не менше, ніж Джонсон,

– наголошує Давидюк.

Була інформація, що Сунак та Джонсон могли об'єднати свої зусилля та підтримку. Однак між ними є свої негаразди. Саме Сунак наїхав на Джонсона через вечірки під час пандемії Covid-19, хоч сам на них бував. Утім, Джонсон теж відзначався. Він запускав інформацію, що Сунак не сплачує податки. Там вже емоційне несприйняття.

Давидюк наголошує – британська політика конкурентна. Тут ніхто не може сказати, що він буде на посаді назавжди. Однак є вічні речі – британські інтереси. І Україна до них входить.

Британський інтерес у Східній та Центральній Європі – це Україна. Вони за те, щоб відстояти принципи демократії, людську честь та гідність. Міняються королі, прем'єри, а дружба України та Британії залишається,

– підкреслив Давидюк.

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