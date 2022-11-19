120 гармат, навчання та зимове обладнання: Сунак пообіцяв допомагати Україні до перемоги

Під час візиту в Україну британський прем'єр пообіцяв Україні підтримку до перемоги у війні з Росією. Він також пояснив, яку допомогу Велика Британія надасть найближчим часом.

Відповідну інформацію Ріші Сунак розповів на брифінгу в Києві 19 листопада. Варто зауважити, що це перший візит нового глави британського уряду в Україну.

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Що пообіцяв Сунак Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що країна продовжуватиме надавати допомогу Україні до того часу, поки ми не здобудемо мир та безпеку.

Ріші Сунак також пригадав, що тільки у 2022 році Британія надала Україні військової допомоги на 3 мільярди фунтів, що відповідає орієнтовно 3,5 тисячі доларам.

Ми будемо продовжувати допомогу, поки ви тиснете на російські війська, поки ваші об'єкти інфраструктури, ваші домівки знищуються,

– заявив Сунак.

Британський прем'єр анонсував нову допомогу Україні. Зокрема:

120 спеціальних зенітних гармат;

навчання для військових медиків та інженерів;

зимове обладнання для військових;

та гуманітарну допомогу на понад 16 мільйонів фунтів.

Для нас буде великою честю прийняти наступного року конференцію з відбудови України,

– розповів британський прем'єр.

Ріші Сунак сказав, що сподівається на те, що:

ми зможемо закінчити цю варварську війну й забезпечити справедливий мир, коли буде верховенство права, мир і повага до суверенітету держави;

а ті, хто скоїв воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності.

Ріші Сунак також наприкінці зауважив, що український народ платить кров'ю за волю України. Він також розповів, що разом забезпечуватимуть, щоб надалі наша держава мала славу та волю, як мовиться у нашому гімні.

Що відомо про візит Ріші Сунака

19 листопада британський прем'єр Ріші Сунак вперше прибув в Україну з візитом.

Варто пригадати, що посаду Ріші Сунак отримав 25 жовтня після того, як король Великої Британії Чарльз ІІІ офіційно затвердив його прем'єр-міністром країни.

Варто зауважити, що під час зустрічі в Києві політики обговорили найважливіші питання як для України та Великої Британії, так і для глобальної безпеки. Про це заявив Володимир Зеленський.

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