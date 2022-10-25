"Процес вже почався": як зміниться військова допомога Україні з новим прем'єром Великої Британії
Питання щодо ймовірного скорочення фінансування України з боку Великої Британії дуже дискусійне. Варто зазначити, що Ріші Сунак вже заявив, що у його планах – збільшення допомоги для України.
Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він також зазначив, що потрібно розуміти, що допомога Україні – це не завжди втрати для Великої Британії.
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Якщо запрацює британський ВПК, будуть урядові замовлення – з'являтимуться нові робочі місця, збільшуватиметься податкова база,
– каже фахівець.
На думку Гладких, вся ця "гонка озброєнь" не була до кінця безглуздою – в дечому навіть економічно вигідною. Так, це скорочувало видатки на інші сфери, але попри все – таки сприяло економічному зростанню.
Детальніше про постать Ріші Сунака: дивіться відео
На думку Валентина Гладких, запуск виробництва зброї – це нові дослідницькі інститути, розвиток науки, а щодо фінансової складової – це мільярди, або й трильйони доларів.
Коротко про призначення Ріші Сунака прем'єром Великої Британії: дивіться відео
- Король Великої Британії Чарльз ІІІ 25 жовтня офіційно затвердив Ріші Сунак на посаді прем'єр-міністра країни. Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд.
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