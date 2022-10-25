Сунак вперше на посаді глави уряду Британії висловився про війну в Україні

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вперше висловився про війну в Україні, перебуваючи на новій посаді. Він звернув увагу на її наслідки для світу.

Сунак під час виступу сказав, що війна, яку президент Росії Володимир Путін розв'язав проти України, дестабілізувала енергетичні ринки та ланцюги постачання у всьому світі, передає 24 канал.

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Зараз наша країна стикається з глибокою економічною кризою. Все ще видимі наслідки COVID-19, путінська війна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки і ланцюги поставок по всьому світу,

– сказав прем'єр.

Сунак заявив це, коли пояснював британцям свої завдання на посаді нового прем'єр-міністра. За його словами, попередній уряд припустився помилки. Сунака обрали лідером партії та новим прем'єром, щоб виправити їх. Тому, продовжив політик, робота починається зараз.

Водночас Сунак подякував прем'єру Джонсону за його здобутки на посаді глави уряду.

Якою буде підтримка України

Сунак висловлює підтримку Україні у питаннях протидії Росії. Наприклад, на минулих внутрішньопартійних перегонах влітку Сунак в інтерв'ю запевняв, що за його прем'єрства ця підтримка буде лише збільшуватися.

Натомість агресивну політику Кремля Сунак називав"злом, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни". Він визнавав, що свобода Європи залежить від перемоги України.

До речі, Зеленський вже привітав Сунака зі вступом на посаду британського прем'єра. Президент зазначив, що готовий і надалі зміцнювати стратегічне партнерство України та Великої Британії.

Що цьому передувало

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