Рішуча відповідь Путіну: партія Меркель виступила за надання Україні зброї

У політсилі Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) виступили за постачання зброї для України. Це має стати рішучою відповіддю президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це заявив німецький політик Фрідріх Мерц. Цілком імовірно, що саме він невдовзі займе посаду лідера ХДС.

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Путіну потрібно дати "чітку та рішучу відповідь"

За словами Мерца, враховуючи нову можливу загрозу для України з боку Росії, запит Києва на постачання озброєння є "безперечно прийнятним".

Запити України на таку зброю, без сумніву, є прийнятними, враховуючи масове розміщення військ російською армією на її східному кордоні,

– зазначив німецький політик.

Тому, додає він, Путіну потрібно дати "чітку та рішучу відповідь". Власне такою відповіддю може стати надання Україні необхідного озброєння для протистояння загрозі.

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Загроза повномасштабного вторгнення Росії до України: головне

Ще осені 2021 року в західних ЗМІ повідомляли про загрозу російського повномасштабного наступу вже цієї зими. Цю інформацію підтвердили і в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

НАТО та ЄС неодноразово висловили занепокоєння через дії Кремля та пригрозили Росії наслідками у випадку агресії.

На тлі загрози повномасштабного російського вторгнення, питання членства України в НАТО почали обговорювати активніше. Водночас Росія надіслала США лист з вимогами "гарантій безпеки", серед яких – заборона Україні вступати до Альянсу.

У НАТО уже встигли заявити, що у разі повномасштабної агресії Кремля принцип колективної оборони Альянсу на нашу країну не пошириться, бо ми не є членом організації.

За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, на відстані 200 кілометрів від українського кордону перебувають 122 тисячі російських військових.

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