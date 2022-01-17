"Рішуче відреагуємо": Німеччина готова до діалогу з Росією, але не відступить від принципів
Джерело:ТАСС
Кабмін Німеччини хоче стабільних відносин із Росією. Однак у двох країн є великий список тем, які треба між собою обговорити.
Про це заявила глава німецького Міністерства закордонних справ Анналена Бербок. Під час перемовин в Москві їй важливо буде почути певну позицію.
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Влада Німеччини хоче стабільних відносин
"Нова влада хоче ґрунтовних та стабільних відносин із Росією", – сказала міністерка. Вона відзначила, що потрібно обговорити перелік конфліктних тем, зокрема:
- науку;
- культуру;
- торгівлю;
- відновлювальні джерела енергії;
- боротьбу зі зміною клімату.
Бербок наголосила, що для Німеччини дуже важлива співпраця між суспільством. Водночас глава Міністерства зауважила, що слухатиме співрозмовників і в Москві, і в Києві.Нагадаємо! Перед візитом до Києва та Москви Бербок відзначила, що метою її поїздки є "вдихнути нове життя" у нормандський формат. Мовляв, варто почути і зрозуміти позиції різних сторін.
Німеччина готова до серйозного діалогу
За словами дипломатки, адміністрація Німеччини готова до серйозного діалогу з Росією щодо безпеки в Європі. Водночас від принципів відступати вона не має наміру.
Ми готові до серйозного діалогу щодо взаємних домовленостей та кроків, які всім у Європі дадуть більше безпеки, зокрема і Росії,
– відзначила міністерка.
Вона наголосила, що Німеччина не ігноруватиме гельсінські домовленості, які містять:
- непорушність кордонів;
- право на обрання альянсу;
- відмову від використання погроз як засобу політики.
"Ми рішуче відреагуємо, якщо Росія піде на ескалацію", – додала Бербок.Довідка. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі підписали очільники 35 держав у 1975 році. Вони зокрема закріпили політичні та територіальні підсумки Другої світової війни та узгодили заходи зміцнення довіри у військовій галузі.
Позиція США щодо Росії: головне
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що на тлі російської агресії Берлін повинен переглянути підхід до надання зброї нашій державі.
- За словами ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, новий канцлер Олаф Шольц намагатиметься послідовно комунікувати з Росією.
- Депутат від "Зелених" Омід Нуріпур заявив, що через скупчення російських військ біля кордонів нашої держави неможливо спокійно спати.
- Бербок вважає, що "конфлікт" із Росією потрібно вирішувати дипломатично за допомогою нормандського формату.
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