Найгірший сценарій відкинуто: як змінилась риторика Трампа щодо закінчення війни в Україні

Риторика Дональда Трампа щодо закінчення війни України на сьогодні помітно змінилась порівняно з тим, які заяви він робив під час передвиборчої кампанії. Його останні висловлювання та дії є позитивними сигналами для України.

Таку думку висловив 24 Каналу політолог Олег Саакян, зазначивши, що Україна має також докладати зусиль, щоб максимально використати зміною риторики Трампа. Також кандидат на посаду міністра оборони США Піт Гегсет заявив, що війна має закінчитися "максимально вигідно для України".

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Трамп зробив висновки

Політолог звернув увагу на конкретні кроки Трампа щодо пом'якшення його позиції щодо завершення війни в України.

Наразі він рухається у позитивному для України напрямку. Трамп робить гарні призначення на посади щодо зовнішньополітичного вектора. Він не телефонує Путіну,

– наголосив Саакян.

Трамп, на його думку, змінив риторику. Раніше обраний президент США говорив, що він "закінчить війну", а зараз – "Путін хоче зустрітись". Трамп відзначає, що не проти цього, і його команда працює над цим.

Також він не говорить, про те, що переговори мають негайно відбутися і потрібно призупинення вогню. Трамп зробив висновки, що ситуація складніша, і тепер згоден спробувати обговорити питання закінчення війни за пів року. А Кіт Келлог говорить про 100 днів. Вони виграють собі час,

– пояснив політолог.

Ідея досягнути припинення вогню ціною відкладеного ще кривавішого витка війни, який став би пасткою для України, і ціною її примусу до неприйнятних компромісів, на думку Саакяна, явно відійшла на другий план.

Очевидно, що найкатастрофічніший сценарій для України команда Трампа вже відкинула. Для Києва зараз важливо працювати на певних напрямках:

менше емоцій, адже наступні 3 – 4 місяці буде багато "валідольних" заяв різного ступеня резонансності та галасливості;

максимально працювати над системними кроками з партнерами всередині США, працювати з командою Трампа, щоб давати рішення і тримати його страхи виглядати слабким у вирішенні російсько-українського протистояння;

працювати над ефективністю ресурсів, наявних всередині України.

У США є чітке розуміння, що поразка України у війні буде і їхньою поразкою. А сценарій перемоги в України і у Сполучених Штатів відрізняється. Тому нам треба бути консолідованими і достатньо сильними, спираючись на власний ресурс і управлінські можливості розпоряджання наявним потенціалом,

– підкреслив Олег Саакян.

Зазначимо, що колишній посадовець Держдепу США й ООН Девід Тафурі вважає, що Трампу треба бути обережним з Владіміром Путіним. Республіканець та його команда мають визнати, що для досягнення угоди з Кремлем їм, імовірно, доведеться посилити підтримку України та санкції проти Росії. За словами Тафурі, з Путіним "не вдасться домовитися, якщо зменшити на нього тиск".