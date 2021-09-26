Мы привыкли отслеживать лидеров гонки и смеяться над аутсайдерами, которые выдвигаются на выборы, не имея никаких шансов на победу. Но в том и штука, что второстепенные кандидаты напрямую способны повлиять на результат, потому что они способны выполнять разнообразные технические функции.

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Типы технических кандидатов на выборах

Например, есть кандидат-кубышка. В ситуации, когда избирательный фонд ограничен, подставной кандидат нужен в качестве запасного кошелька. Из его официального фонда можно оплачивать листовки и ролики, критикующие конкурента, а отведенное ему законом эфирное время можно использовать для отработки повестки главного кандидата.



Кандидата-раскольника выдвигают, когда нужно "отколоть" часть электората / Фото 24 канала

Еще есть кандидат-раскольник. Его выдвигают в тех случаях, когда нужно "отколоть" часть электората, что обычно голосует за конкурента. Речь может идти о профессиональных кастах, национальных меньшинствах или жителях определенных территорий.

Кандидат-сливной бачок. Обычно он нужен для яростной критики конкурентов, особенно в том случае, если основной претендент до откровенной "чернухи" опускаться не может по имиджевым соображениям. Зато подставной не ограничен в своей эксцентрике ничем.

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Еще бывает кандидат-шумовая завеса. Его используют для создания нужных информповодов. Пресс-конференции, митинги, иски в суд – все это можно использовать для того, чтобы переключать внимание медиа с "невыгодной" повестки на "выгодную". В конце концов, можно просто "перебивать" мероприятия конкурента, оттягивая часть журналистов на искусственно созданные.

Кандидат-жертва нужен лишь для того, чтобы им ритуально пожертвовали в ходе предвыборной кампании. Если главный конкурент – действующий чиновник, то подставной кандидат может сняться под предлогом, что мол "власть давит". И дать основному претенденту повод для разговоров об админресурсе.



Подставной кандидат может сняться под предлогом, что мол "власть давит" / Фото 24 канала

Идея создания кандидата-медвежьей услуги проста – выдвинуть непопулярного персонажа, который будет поддерживать конкурента. Таким кандидатом может быть отдельный одиозный человек, партия с непопулярными лозунгами или общественная организация с неоднозначной в обществе репутацией. Она будет поддерживать конкурента, тем самым наращивая ему антирейтинг.

Можно запустить в кампанию боксерскую грушу. Такой подставной кандидат глуп, одиозен и при этом критикует основного претендента. Но его критика настолько неумна, что лишь добавляет тому очков. Причем на фоне его обвинений будут теряться настоящие разоблачения и компромат.

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Так называемый "черный лебедь" – кандидат-звезда, который заявляет, что идет в избирательную кампанию. Его появление обычно создает хаос в избирательных штабах. Даже угроза его регистрации путает всем социологию, стратегию и тактику. Конкуренты потратят время на то, чтобы адаптироваться к новому вызову. При этом, подставной может в итоге даже не регистрироваться как кандидат.

Этот список манипуляций далеко не исчерпывающий. Вдобавок, функцию подставного кандидата может выполнять и какой-то искренний претендент, который попросту не понимает, что играет в чужие ворота. Просто деньги на кампанию ему дадут те, кому выгодна его регистрация.



Функцию подставного кандидата может выполнять искренний претендент / Фото 24 канала

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