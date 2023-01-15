Заміноване прикордоння і протитанкові рови: як Рівненщина готується до наступу з Білорусі

Військові експерти попереджають про новий можливий наступ росіян з боку Білорусі. Проте місцеве населення прикордонних регіонів серйозно налаштоване захищати рідну землю та влаштувати окупантам "Поліський котел".

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, рівняни щодня готуються до оборони населених пунктів області.

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Як укріплюють кордон на Рівненщині

Коваль повідомив, що на півночі області активно будують інженерні, фортифікаційні споруди та копають протитанкові рови.

Усі 229 спільних кілометрів із Білоруссю зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону, якщо влада Білорусі дозволить їм розпочати наступ,

– йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА запевнив, що у місцевого населення бойовий настрій – люди готові захищати свою територію. За його словами, у Рівненські області живуть люди, які нікому не дозволять прийти до їхніх будинків, образити їхніх дітей, дружин та матерів.

Місцеві жителі щодня, як добровольці, приходять копати рови проти танків, допомагають робити відповідні огорожі та фортифікаційні споруди. Є й ті, хто постійно працює навіть у святкові дні.

Чому росіяни не пройдуть

Окрім бойового населення є ще й ЗСУ, Територіальна оборона, прикордонні війська та добровольчі формування кожної з 64 територіальних громад нашого регіону.

Варто зазначити, що добровольці рівненських громад щодня проходять бойове злагодження, відточують навички стрільби, тактику та стратегію війни в умовах їхніх територій.



"В нашому регіоні весь прикордонний периметр заміновано. До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси й болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі", – сказав Коваль.



Він запевнив, що Рівненщина готова до можливого наступу, жителі будуть битися за нашу незалежність.

Що відомо про загрозу з боку Білорусі