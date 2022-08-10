На Рівненщині та Волині сповіщали про повітряну тривогу: був зліт винищувачів у білорусі

На Рівненщині та Волині о 22:55 пролунала повітряна тривога. Вона тривала понад 30 хвилин лише на території цих двох областей.

Активісти розповіли, що з білорусі, де почалися військові збори, вилітали винищувачі. Деталей наразі не повідомляють.

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Спершу відбій пролунав на Рівненщині – о 23:33. Через хвилину – на Волині.

Українцям нагадують про необхідність дотримання правил безпеки. Коли сповіщають про тривогу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Там необхідно перебувати, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не варто нехтувати цими правилами, адже вони рятують життя.

Трагічна ніч на Дніпропетровщині

Масштабна повітряна тривога в Україні 10 серпня розпочалася після 15:10 . Про відбої почали сповіщати близько 15:40.

У ніч на 10 серпня росіяни випустили по Дніпетропетровщині 80 реактивних снарядів. Загинули 13 людей. Окрім того, постраждали понад 10 місцевих жителів. Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію під час вечірнього звернення.

ЗСУ, наша розвідка й наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю,

– заявив президент.

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