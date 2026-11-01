У Рівному прогриміли вибухи
Росія атакує дронами західні області. Під ударом опинилася Рівненщина.
Під вечір на Рівненщині знову оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.
Які наслідки атаки на Рівне?
О 16:43 у Рівному прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА на місто з півночі.
Наразі інформації про наслідки атаки на Рівне немає.
Зауважимо, що Рівненська область вранці вже перебувала під атакою дронів.
В Острозькому районі внаслідок удару виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь поширився на площу 100 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Повідомлялося про 4 постраждалих.
Нагадаємо, що з ночі і протягом дня Росія атакує безпілотниками західні регіони. Вибухи лунали на Волині, Тернопільщині, Буковині.
Так, окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Кременецькій громаді на Тернопільщині. Через атаку 12 населених пунктів повністю або частково залишилися без електроенергії.