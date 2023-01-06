У Росії проблема з ракетними ударами: як вона хоче використати "різдвяне перемир'я"

Путін оголосив про нібито "різдвяне перемир'я" на фронті. Водночас абсолютно зрозуміло, що це є цілковитою маячнею, а глава Кремля насправді прагне використати цей час собі на користь.

Про це 24 Каналу сказав політичний експерт, керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зауважив, що показовою є реакція Байдена та інших світових лідерів, яка свідчить, що Путіну немає віри.

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Навіщо Путін заявив про "різдвяне перемир'я"

Клочок зазначив, що зрозуміло, що оголошення "різдвяного перемир'я" є цілковитою маячнею. Адже можна пригадати, як навесні Путін звелів Шойгу не обстрілювати "Азовсталь", і в цей же момент росіяни відкрили вогонь по заводу.

Тому, наголосив він, команду не стріляти нібито публічно дали, але насправді ніхто цього не припинятиме. Для Путіна ні 1 січня, ні 6 січня, ні жодні інші дати не є визначальними для того, щоб припинити вогонь. Але виникає питання – чому від глави Кремля пролунала така заява.

По-перше, він хоче зараз, як кажуть аналітики Інституту вивчення війни зі США, я тут погоджуюся з ними абсолютно в цій думці, – показати нібито він намагається примиритися, а Україна не хоче, й на такому тлі нібито намалювати свій якийсь благородний образ,

– вважає Клочок.

Керівник центру громадської аналітики "Вежа" зауважив, що реакція Байдена та інших світових лідерів показала, що віри Путіну немає. Спершу він має вивезти війська з України й уже потім можна буде про щось розмовляти, що теж буде, м'яко кажучи, доволі непросто.

Для чого Путіну "різдвяне перемир'я" та як він хоче його використати: дивіться відео

Росія має проблеми з ракетами

Політичний експерт зазначив, що абсолютно слушним є також другий момент, про який заявив Володимир Зеленський. Мовиться про те, що ці 36 годин Путін хоче використати для мобілізації російських військ на Донбасі. До того ж окупанти активно готують якісь дії у Мелітополі. Можливо, ці півтори доби будуть для них визначальними.

Цікавою, за його словами, є теза про те, що Путін сплутав дати Різдва, яке ми відзначали 24 і 25 грудня, а він святкуватиме 6 і 7 січня. Тому в нас робочий день, а загалом з 24 лютого українці не мали святкових вихідних саме через терористичну діяльність Путіна.

До того ж, зауважив він, ми пам'ятаємо, якою була ніч з 31 грудня на 1 січня, коли українці святкували хто в коридорі, а хто в бомбосховищі настання 2023 року. Тому тут історія та ж саме, проте є один нюанс.

Треба сказати, що в Росії реально є проблема із ракетними та "шахідними" ударами, так я їх називаю. На сьогодні й розвідка України констатує про те, що запаси наявних безпілотників, якими він міг завдавати ударів по нашій інфраструктурі, зменшилися,

– наголосив Клочок.

За його словами, завдавання ударів виключно дронами є неефективним, тому Путіну потрібна комбінація з ракет і безпілотників. Наразі у нього немає таких потужностей, тому глава Кремля шукатиме приводи, аби мобілізувати ресурси, які ще залишаються в Росії. Не виключено, що він заявить, що хоче продовжити це "різдвяне перемир'я".

Що відомо про "різдвяне перемир'я"

Російський диктатор Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти воно має буцімто з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

В Офісі Президента не залишили без уваги заяву диктатора Владіміра Путіна про нібито різдвяне перемир'я. Там наголосили, що Україна не нападала на чужу землю, а нищить ворога на своїй землі.

Президент США Джо Байден відреагував на рішення лідера Росії Владіміра Путіна щодо так званого "різдвяного перемир'я". Американський президент висловив скептицизм щодо заяви Путіна.