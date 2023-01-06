Війська вже відмовились виконувати, – російський опозиціонер про путінське "перемир'я"

Путін видав указ, у якому доручив Шойгу ввести режим припинення на лінії зіткнення в Україні. Однак таке путінське "перемир'я" ніхто не збирається виконувати.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Щоправда, президентка Угорщини похвалила "перемир'я" від Путіна.

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Указ Путіна не буде виконуватись

Яковенко розповів, що з указу Путіна можна сміятись, і його ніхто не буде виконувати. Зокрема, ватажок донецької банди Пушилін уже сказав, що цей указ не має значення. Тож, Путін має або скасувати його, або визнати, що він не виконується.

Узагалі по лінії зіткнення незрозуміло, чия це сторона, кому вона належить. Загалом це сміхотворний указ. Тут була відсилка, очевидно, до "різдвяного перемир'я" часів Першої світової війни. Вони були досить поширені,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Він додав, що тоді, щоправда, ініціатива була знизу. Бійці в окопах розуміли, що їм ділити нічого, і братались. Пам'ятаємо, чим це завершилось для Росії, яка потім вийшла з війни. Нині ситуація більше нагадує Другу світову війну, коли брататись з гітлерівцями ніхто не збирається.

"Зрозуміло, що українці не збираються брататись з російськими окупантами, які наробили стільки бід на території України, що ні про яке "різдвяне перемир'я", ні про яке братання не йдеться. Це все дуже нерозумна ідея", – зауважив Яковенко.

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Путін хоче показати, що він добрий, а українці злі

За його словами, це двоходівка від Путіна, який хоче показати, що він добрий, а українці злі. Щоправда, незрозуміло, на кого розрахований його указ – на зовнішнього чи внутрішнього споживача. Захід уже відреагував правильно, сказавши, що коли Україна готувалась до Нового року, Путін обстріляв мирні міста.

А нині ти що пропонуєш дати Різдво відсвяткувати? Коли було католицьке Різдво, ти нищив Херсон та інші міста. Розбирати це – це трата часу. Путін поводився як лицемір. Лицемірством там пронизано все в цьому указі й у реакції на нього,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Як він зазначив, керівництво України вже послало Путіна. Та й загалом на таке "перемир'я" не підуть ні з одного боку, ні з іншого.

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