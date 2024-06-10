Кордон проходить через хату: чим цікаве село Рижівка, яким марить Кадиров
У ніч на 10 червня зрадник власного народу Кадиров повідомив про "захоплення" українського села Рижівка, що майже одразу ж спростувала місцева влада. Це село не схоже на інші та має свої унікальні історичні та географічні особливості.
Рижівка розташована на лівому березі річки Сейм та межує з російським кордоном. Останній перепис населення говорить, що у селі жило 857 осіб.
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Історія та сьогодення унікального українського села
Рижівка Білопільського району знаходиться на самому кордоні з Росією. Один з найвідоміших фактів про село, за яким про нього усі знають – це те, що кордон в селі проходить через одну з хат. Місцеві жителі жартують, що люди у будинку вечеряють на кухні в Україні, а ночують вже в спальні у Росії. Сусідня хата – то вже в Тьоткіне, Курської області.
Так вийшло через те, що за СРСР спільну з російським селом вулицю, яка належала Україні, поділили навпіл і назвали вулицею Дружби. Цілком вкладається у поняття росіян про "дружбу": з окупацією української території і "примусом до дружби".
Перша письмова згадка про село зустрічається у 1719 році. У цьому році йому виповнюється 305 років. У ХІХ столітті село, як і більша частина України, входило до складу Російської імперії. За даними 1862 року, у селі, яке тоді розташовувалося в Путивльському повіті Курської губернії, мешкало 537 осіб. В 1880 році у селі мешкала 501 особа.
Рижівка славиться своїм храмом Святого Миколи Чудотворця. Його збудували в першій половині 18 століття, у 1893 році при місцевому храмі почала діяти дворічна церковнопарафіяльна школа. Ще до середини 70-х років ХХ століття у церкві йшла служба. А в 1975 році храм знищили комуністи. Нині на його місці є храм, але він вже не має жодного відношення до старого.
Храм Святого Миколи Чудотворця / Фото Україна Інкогніта
Події навколо села в останні дні
- Увечері 9 квітня Рамзан Кадиров написав на своїй сторінці у соцмережі, що підконтрольний йому полк "Ахмат-Чечня" "захопив" прикордонне українське село Рижівка. "Брали" Рижівку кадирівські "штурмовики овечих отар", за словами господаря Чечні, три дні.
- Майже одразу місцева влада Білопільської громади спростувала брехню чеченських любителів повоювати постами у соцмережах. Так, голова громади заявив, що росіян у селі немає. Він також додав, що нині у Рижівці проживає близько 7 осіб.
- Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що так росіяни "намагалися промацати оборону" кордону. За словами Коваленка, Сили оборони продовжують контролювати ситуацію та завдавати росіянам вогневого ураження. Він також запевнив, що сценарію, який був на Харківщині у травні, військові не спостерігають.
- Втім, російська ДРГ, все ж, встигла "наслідити" в українському селі. Вони повісили свою смердючу ганчірку у вигляді триколора на одну з будівель села. Але то були б не росіяни, якби вони не сплюндрували власний прапор. Українські захисники, які прибирали його за допомогою техніки, говорять, що ворожа ганчірка була очікувано замінована.
- На вкиди кадирівців відреагували і бійці Легіону "Свобода Росії", вони висміяли той цирк із "захопленням", який влаштували окупанти.