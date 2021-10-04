Різне буває, – Разумков розповів, чи можуть у нього забрати мандат

Дмитро Разумков заявив, що згідно з законом його не можуть позбавити мандату. Водночас спікер не виключає інші варіанти розвитку подій.

Відповідаючи на запитання про ймовірну відставку, Разумков не зміг дати однозначної відповіді щодо майбутнього свого мандату. Водночас він наголосив, що закон передбачає лише один розвиток подій.

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Ну, згідно з законом ні (не можуть забрати мандат – 24 канал), а так – у нас різне буває,

– заявив Разумков.

Політик запевнив, голосування за його відставку пройде у "стовідсотковій відповідності" до регламенту Верховної Ради.

Якщо "за" віддадуть свої голоси 226 народних обранців, Разумков піде з посади. Якщо ні, продовжить працювати у звичному режимі.

Арахамія про мандат Разумкова

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі не обговорювали майбутнє Разумкова у парламенті.

За словами "слуги", ніхто не будує планів щодо позбавлення Разумкова мандату нардепа.

Станом на жовтень 2021 року Разумков не є членом фракції "слуг" і не входить до партії.

Водночас під час виборів у 2019 році він був №1 у списку партії "Слуга народу".

Посаду спікера Разумков обійняв у серпні 2019 року. "За" проголосували 382 народних обранців.