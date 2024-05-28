Удар по російській РЛС "Воронеж-М": які завдання виконують ці системи

Український дрон атакував загоризонту радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей "Воронеж-М". Вона розташована біля Орська, що за 1800 кілометрів від кордону з Україною. Загалом у росіян була система з 10 таких станцій.

Це вже не вперше Україна завдає удару по системах дальнього виявлення, адже раніше була уражена РЛС "Воронеж-ДМ". Авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що тоді також фіксувалися суттєві пошкодження будівлі та обладнання.

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Яке значення мають РЛС

В Орську було суттєве пошкодження будівель, на яких стоїть основне обладнання. Загалом ці РЛС виконують завдання раннього попередження щодо пуску балістичних ракет чи ракет з ядерною боєголовкою. Завдяки системам Росія бачить, що відбувається на відстані близько 6 тисяч кілометрів.

Варто зауважити, що ці системи входять до російської ядерної тріади й займаються сповіщенням про можливі загрози. Удар по РЛС показує усьому світу наскільки ненадійним є захист об'єктів, які мають суттєве значення для Росії.

Можемо тільки уявити, в якому тоді стані перебуває російське ядерне озброєння. Адже вони не можуть захистити навіть самі антени, які повинні попереджати про загрози,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

Він додав, що такі удари треба продовжувати. Вони яскраво підтверджують можливості України проводити операції на дуже великій відстані. Адже наші дрони подолали 1800 кілометрів до цілі.

Ураження РЛС "Воронеж-М": що відомо