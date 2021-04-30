РНБО може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни, – ЗМІ

Рада нацбезпеки та оборони може запровадити черговий пакет санкцій. Цього разу вони можуть стосуватися головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу.

Про це заявили в LB.ua з посиланням на власні джерела, близькі до керівництва правоохоронних органів.

Важливо РНБО готує санкції проти 5 нардепів, – ЗМІ

Крім того, РНБО ймовірно продовжить роботу щодо контрабандистів.

РНБО розгляне можливість запровадження санкцій проти людей, які займаються "скрутками" (фіктивним зменшенням податкового зобов'язання зі сплати ПДВ – 24 канал) та "обналом", а також лідерів злочинного світу,

– пише видання.

Низка рішень, за даними джерела, перебувають у стані підготовки. Ще один профільний співрозмовник видання зазначив, що важко сказати, коли саме ці рішення ухвалять.

Раніше говорили, до списку контрабандистів можуть потрапити особи, причетні до контрабанди сигарет у Європу у великих обсягах.

Зазначимо, що ще на початку квітня РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти осіб, яких президент Володимир Зеленський назвав "топ-10 української контрабанди".

Президент Володимир Зеленський 23 квітня вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про розширення кримінальної відповідальності за контрабанду. Наразі за незаконне перевезення товарів через митну територію передбачена лише адміністративна відповідальність.