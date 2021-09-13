У РНБО радились щодо створення кібервійськ: про що домовились

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів нараду щодо кібероборони держави. Відповідне рішення 26 серпня 2021 року підписав Президент України Володимир Зеленський.

Згідно з Указом Президента, Кабінет Міністрів до кінця жовтня 2021 року повинен підготувати законопроєкт щодо створення в Україні кібервійськ. Нове формування має підпорядковуватися Міністерству оборони.

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Данілов скликав нараду

На нараді обговорили нюанси створення кібервійськ. До участі запросили:

голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрія Щиголя;

гендиректора Директорату трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міністерства оборони України Сергія Максимова;

заступника Максимова – Сергія Галушка;

заступник керівника Офісу Президента України Романа Машовця;

заступник Секретаря РНБО України Сергія Демедюка;

фахівців Апарату Ради.

Учасники висловилися щодо обсягу матеріально-технічних та фінансових ресурсів, які потрібні для забезпечення належного функціонування кібервійськ. Опрацювали також питання комплектування особового складу та їхніх основних завдань.

Створення кібервійськ в Україні: що відомо