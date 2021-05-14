В РНБО розповіли, чи проситимуть про екстрадицію Козака

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В Раді національної безпеки і оборони України розповіли, чи проситимуть про екстрадицію Тараса Козака. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це – питання правоохоронних органів.

Джерело:

24 канал

Козак обов'язково повернеться, адже він є громадянином України. А якщо раптом не з'явиться – то має паспорт іншої країни.

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За словами Данілова, якщо побратим Віктора Медведчука лікується в Білорусі – то "шкода". 

Якщо в нас медицина вже доведена до такого стану, що потрібно лікуватися в Білорусі, то шкода Козака і тих людей, з якими він працював свого часу, які довели до такого стану медицину,
– сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що в Раді нацбезпеки щодня виконують ті завдання, які поставив Президент України Володимир Зеленський щодо деолігархізації, "п'ятої колони" та наведення ладу в країні. 

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Ситуація довкола Козака: коротко

  • Генпрокурорка Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозри проросійським нардепам Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку через державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів.
  • За даними слідства, Медведчук передавав Козаку секретні дані про Збройні сили України.
  • Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що Козак перебуває в Росії.
  • Водночас за словами Медведчука, його соратник перебуває у Білорусі – нібито "на лікуванні".