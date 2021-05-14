В РНБО розповіли, чи проситимуть про екстрадицію Козака

В Раді національної безпеки і оборони України розповіли, чи проситимуть про екстрадицію Тараса Козака. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це – питання правоохоронних органів.

Козак обов'язково повернеться, адже він є громадянином України. А якщо раптом не з'явиться – то має паспорт іншої країни.

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За словами Данілова, якщо побратим Віктора Медведчука лікується в Білорусі – то "шкода".

Якщо в нас медицина вже доведена до такого стану, що потрібно лікуватися в Білорусі, то шкода Козака і тих людей, з якими він працював свого часу, які довели до такого стану медицину,

– сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що в Раді нацбезпеки щодня виконують ті завдання, які поставив Президент України Володимир Зеленський щодо деолігархізації, "п'ятої колони" та наведення ладу в країні.

Данілов відповів, чи РНБО проситиме про екстрадицію Козака: дивіться відео

Ситуація довкола Козака: коротко