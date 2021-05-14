РНБО сьогодні збирається на засідання, – ЗМІ

Засідання РНБО не проводили вже майже місяць. З'явилася інформація, що воно відбудеться у п'ятницю, 14 травня. Припускають, що темами обговорення будуть телекомунікації і конвертаційні центри.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Такі дані надало джерело, наближене до апарату РНБО. Як повідомляється, початок засідання о 16:00.
Нещодавно Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО
Які питання може розглянути РНБО
Остаточно повістка наразі не погоджена. Зазначимо: офіційної інформації щодо засідання РНБО ще немає. Втім, у соцмережах вже з'явився список тем, які начебто будуть обговорювати.
Серед передбачуваних тем засідання, як пишуть телеграм-канали:
- питання телекомунікацій. Мовиться про припинення мовлення на території України російських телеканалів
- злодії в законі,
- конвертаційні центри.
Щодо останнього пункту, то у ЗМІ минулого тижня з'явилася інформація про наміри держави "взятися за обнальників". Йшлося про те, що РНБО має розглянути можливість запровадження санкцій проти людей, які займаються фіктивним зменшенням податків та "обналом", а також лідерів злочинного світу.
До того ж повідомляли, що Рада нацбезпеки, ймовірно, продовжить роботу щодо контрабандистів.
Зеленський справді скликав РНБО
Ще наприкінці квітня Володимир Зеленський заявляв, що збирається провести засідання РНБО. Таким був підсумок його наради у Херсонській області, коли він відвідав адміністративну межу з окупованим Кримом
За результатами наради глава держави доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони. Втім, його досі не провели.Зверніть увагу! Минуле засідання РНБО відбувалось у четвер, 15 квітня. Традиційно його проводять у п'ятницю, але через те, що Володимир Зеленський полетів з робочим візитом до Франції, його перенесли.
Коротко про гучні рішення попередніх засідань РНБО
- На засіданні РНБО 15 квітня оговорили 7 питань, серед яких загострення конфлікту на Донбасі, а також ввели санкції проти "другої частини контрабандистів" – 12 фізичних та юридичних осіб.
- Першу частину санкцій проти "топ-10 контрабандистів" ввели 2 квітня.
- Перед тим РНБО ввела санкції проти Медведчука, його дружини та його соратника Тараса Козака. Через останні закрили Zik, 112 і Newsone.
- Тоді ж відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави.