РНБО сьогодні збирається на засідання, – ЗМІ

Засідання РНБО не проводили вже майже місяць. З'явилася інформація, що воно відбудеться у п'ятницю, 14 травня. Припускають, що темами обговорення будуть телекомунікації і конвертаційні центри.

Такі дані надало джерело, наближене до апарату РНБО. Як повідомляється, початок засідання о 16:00.

Нещодавно Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО

Які питання може розглянути РНБО

Остаточно повістка наразі не погоджена. Зазначимо: офіційної інформації щодо засідання РНБО ще немає. Втім, у соцмережах вже з'явився список тем, які начебто будуть обговорювати.

Серед передбачуваних тем засідання, як пишуть телеграм-канали:

питання телекомунікацій. Мовиться про припинення мовлення на території України російських телеканалів

злодії в законі,

конвертаційні центри.

Щодо останнього пункту, то у ЗМІ минулого тижня з'явилася інформація про наміри держави "взятися за обнальників". Йшлося про те, що РНБО має розглянути можливість запровадження санкцій проти людей, які займаються фіктивним зменшенням податків та "обналом", а також лідерів злочинного світу.

До того ж повідомляли, що Рада нацбезпеки, ймовірно, продовжить роботу щодо контрабандистів.

Зеленський справді скликав РНБО

Ще наприкінці квітня Володимир Зеленський заявляв, що збирається провести засідання РНБО. Таким був підсумок його наради у Херсонській області, коли він відвідав адміністративну межу з окупованим Кримом

За результатами наради глава держави доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони. Втім, його досі не провели.

Коротко про гучні рішення попередніх засідань РНБО

Минуле засідання РНБО відбувалось у четвер, 15 квітня. Традиційно його проводять у п'ятницю, але через те, що Володимир Зеленський полетів з робочим візитом до Франції, його перенесли.