Зеленський запровадив санкції проти членів МОК від Росії та причетних до ПВК "Вагнера"

Рада національної безпеки та оборони запровадила персональні санкції проти російських окупантів. Обмеження отримали сотні фізичних та юридичних осіб.

Укази про санкції опублікували на сайті Офісу Президента. Вони передбачають блокування активів, заваду виведенню капіталів, заборону в'їзду тощо.

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Зокрема, указ № 114 передбачає санкції проти президента Олімпійського комітету Росії Віталія Смирнова, олімпійської чемпіонки та членкині Міжнародного олімпійського комітету Олени Ісінбаєвої, кавалера і почесного члена МОК Олександра Попова, президента Федерації тенісу Росії та члена МОК Шаміля Тарпіщева.

Інші укази

У документі № 115 мовиться, що санкції наклали на 109 фізичних і сім юридичних осіб з Росії. Серед них є "Російський червоний хрест". Крім цього, указ №116 запроваджує обмеження проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб, які причетні до керівництва окупантів.

Серед підсанкційного списку з указу №116 є доньки очільника вагнерівців Євгенія Пригожина – Вероніка та Поліна. Крім цього, у переліку є Катерина Пригожина. Також обмеження наклали на бізнес-партнерку Пригожина Катерину Росликову та Дмитра Уткіна – засновника ПВК "Вагнера". Уткін також має спільний ресторанний бізнес з керівником вагнерівців.

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