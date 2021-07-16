РНБО ввела санкції проти 9 українців, проти яких вже діють обмеження США
16 липня 2021 , 18:35Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Рада нацбезпеки та оборони під час засідання 16 липня розглянула питання запровадження санкцій проти українців. Мовиться про людей, які раніше опинилися у санкційному списку США.
Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, учасники засідання заслухали звіт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та ознайомилися зі списком осіб від СБУ.
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