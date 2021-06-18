Стандарти НАТО та утворення агенції: РНБО затвердила стратегію розвитку ОПК

18 червня 2021 , 19:23

Джерело:

24 канал

Рада національної безпеки та оборони провела чергове засідання 18 червня. На ньому затвердили стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО заявив, що стратегія розроблена в рамках виконання указу президента України Володимира Зеленського від 14 вересня 2020 року.

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РНБО затвердила ОПК

Першим питання, яке розглянули на засіданні РНБО – доповідь віце-прем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. Після чого затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

У стратегії закладаються такі важливі напрямки, як вдосконалення системи стандартизації, уніфікації і управління продукції відповідно до стандартів НАТО,
– розповів Олексій Данілов. 

Стратегія передбачає:

  • утворення агенції оборонних технологій;
  • впровадження інноваційних проєктів;
  • розвиток технологій відповідно до кращих практик, які існують в світі.

До речі, таємно розглядали військово-технічне співробітництво. 

Коротка передісторія 

  • 21 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо огляду оборонно-промислового комплексу.
  • 14 квітня уряд затвердив і передав РНБО стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. Денис Шмигаль заявив, що документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК
  • Серед основних акцентів – запровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми.
Автор: Діана Квасневська