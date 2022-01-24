РНБО збереться на нове засідання: обговорять внутрішні та зовнішні загрози України

Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки й оборони. Засідання відбуться у понеділок, 24 січня.

В апараті РНБО поінформували, що розпочнеться зібрання о 17:00 в приміщенні Офісу Президента.

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Згідно з рішенням Володимира Зеленського, 24 січня 2022 року відбудеться засідання Ради національної безпеки й оборони України,

– мовиться у повідомленні.

Розглядатимуться питання заходів із забезпечення нацбезпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусу.

Окрім цього відомо, що після засідання Олексій Данілов проведе брифінг орієнтовно о 18:30 годині.

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