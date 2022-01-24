РНБО зібралася через загрозу вторгнення Росії: що вирішили – онлайн

Президент Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки та оборони на 24 січня. Головною темою зустрічі стала безпекова ситуація, зокрема, скупчення російських військ біля українського кордону.

Про скликання РНБО повідомили вранці 24 січня, відбулось воно у приміщенні Офісу Президента. Одразу після засідання на брифінг вийшов секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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На засіданні розглядали внутрішні та зовнішні загрози

Він розповів, що головним питанням засідання була нацбезпека – внутрішні та зовнішні загрози. Також члени РНБО обговорили протидію коронавірусу, поточний стан справ в економіці та енергетиці.

На засіданні РНБО ми розглядали низку питань, пов'язаних із заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,

– сказав Данілов.

Привода панікувати немає

Секретар РНБО запевнив, що наразі приводів для паніки немає. Він наголосив, що для відсічі агресії Україна має свої Збройні сили.

Ситуація є абсолютно контрольованою. Для нас немає нічого нового. Хочу, аби ми зрозуміли: кожна країна дбає про себе. І нашу країну ми нікому віддавати не збираємося. Перемога точно буде за нами,

– підкреслив Данілов.

Дивіться онлайн-трансляцію брифінгу Олексія Данілова:

Які теми підіймали на попередньому засіданні:

Зачепили тему ситуації біля кордонів України. Мовилось про на межах Росії, а також Білорусі, Литви та Польщі.

Обговорили і питання санкцій проти людей, які чинять неправомірне судочинство на тимчасово окупованих територіях України.

На РНБО заслухали звіти і щодо українських контрабандистів. За словами Олексія Данілова, санкції ефективно працюють

Глава МОЗ Віктор Ляшко доповів про поширення Омікрону в Україні.

! Попереднє засідання РНБО відбулось напередодні Нового року – 30 грудня.