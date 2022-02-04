В РНБО і ЗСУ пояснили, чому військове звільнення Криму та Донбасу наразі неможливе
Джерело:"Право на владу" на 1+1
Україна має різні стратегії щодо повернення окупованих Росією територій. Але наразі жодних військових планів такого повернення немає.
Щонайменше тому, що Україна – відповідальна держава й не може допустити жертв серед мирного населення. Про це у телеефірі 3 лютого говорили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та секретар РНБО Олексій Данілов.
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Путін нервує
Президент Росії Володимир Путін знервований, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов. Серед іншого і через питання Криму, яке глава Кремля вважає "вирішеним".
Для нас питання по Криму не вирішено – це наша земля, і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому,
– сказав Данілов.
Окуповані території Україна буде повертати, але шлях до цього непростий
Військовий сценарій повернення окупованого Криму є неможливим, зазначив секретар РНБО. Але стратегії його повернення в України є.
Чи є у нас стратегія зараз повертати Крим військовим шляхом? У нас є стратегія повернути Крим. У який спосіб – чи буде це військовий шлях, будь-який інший шлях – залежить від багатьох факторів. На сьогодні я можу сказати, що це зробити неможливо. Як буде завтра або через рік – будемо дивитися, це не така проста справа,
– сказав Олексій Данілов.
Україна – відповідальна держава, тож не може допустити жертв серед цивільних
Як зауважив Данілов, розгортання військової операції на Донбасі чи в Криму для звільнення цих земель з-під російської окупації призведе до жертв серед цивільного населення.
Ми відповідальна країна, ми не можемо це допустити,
– наголосив секретар РНБО.
Залужний: Україна не розробляє планів військової операції на Сході
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також "заспокоїв" президента Росії Володимира Путіна та росіян:
Про те, щоб планувати військову операцію входження на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей або тимчасово окупований Крим, жодних розмов не велося, і таких планів не розроблялося. Жодних.
Тим часом Росія цинічно й хаотично звинувачує в агресивних намірах Україну
- 2 лютого у Кремлі заявили, що це наша держава хоче напасти на Росію, а не навпаки.
- Ще одна "оригінальна" версія: Путін звинуватив Україну, що вона сама створює загрози для себе.
- І, звісно, Путін грає ображеного хлопчика – і звинувачує НАТО, що там його "кинули й надурили".
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