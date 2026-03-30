Безладна балаканина Дональда Трампа про досягнуті ним 15 чудових пунктів домовленостей із загадковим видним представником режиму, який подзвонив йому (можливо, це були Вован або Лексус), продемонструвала фундаментальне нерозуміння президентом США природи війни, в якій він бере участь. Про це пише Андрій Піонтковський.

Читайте також Від Суецького каналу до України й Ірану: історія, яка щоразу б'є по самовпевнених

Як по Путіну б'ють невдачі його союзників-диктаторів

Для Ізраїлю ця війна, як і всі попередні війни цієї держави з дня її заснування, – екзистенційна битва за саме право на її існування. В такій війні він може лише перемогти, як і у всіх попередніх. І в ній він також обов'язково переможе і змусить перемогти разом із ним й Америку, а потім великодушно оголосить США головним переможцем. Перемога Ізраїлю у війні з Іраном назавжди змінить карту Близького Сходу. Але її всесвітньо-історичне значення не вичерпуватиметься лише цим видатним досягненням.

Показова поразка і вихід із війни найважливішого союзника по "вісі зла" стане величезним політичним ударом по путінському режиму, що вже вповзає у глибоку внутрішню кризу.

Ряд павших союзників, який росте на очах – Асад, Мадуро, Хаменеї – лягає важким психологічним тягарем як на "рашистського недофюрера", так і на корпус його пропагандистської обслуги. Щодня виникають скандали на телевізійних ток-шоу. З одного зі своїх дрібних донощиків режиму довелося навіть робити сучасного "Чаадаєва", відправивши його терміново до психіатричної лікарні.

Російська пропаганада визнала нереальність путінських планів

У попередній колонці ми докладно розібрали "філософічні листи" набагато більшої постаті російського "політикуму". Костянтин Затулін, перший заступник голови Комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками, – один з ідеологічних стовпів російського імперства, десятиліттями переконаний проповідник "домінування Росії на пострадянському просторі".

Парадний Затулін дав парадне інтерв'ю російському пропагандисту №1, легендарному радянському розвіднику-нелегалу Дмитру Сімісу. Під час нього він сказав ключову фразу: "Об'єктивно кажучи, деякі цілі, заявлені нашим президентом, важкоздійсненні чи взагалі нездійсненні. Є бажане та є можливе. Так важко зараз повірити, що Україна, як самостійна держава, може зникнути з політичної карти світу".

Масу питань викликає ця розмова державних чоловіків у прайм-тайм "Першого каналу" російського телебачення. Але перш за все подякуймо обом спікерам за те, що вони починають свій змістовний діалог з визнання як само собою зрозумілого того факту, що їхній президент заявив однією зі своїх цілей зникнення України як самостійної держави з політичної карти світу.

До теми Навіть більша армія не врятує: маріонетки Путіна раптово прозріли

Це цілком гідна мета, на їхню думку, але, на жаль, вона нездійсненна. Більше того, далі Затулін висловлює думку, що, рухаючись до цієї недосяжної мети, можна довести Росію до загибелі.

Висловлю два, на мій погляд, очевидні міркування.

Перше. Затуліна досі не кинули в психлікарню, бо він висловлює колективну думку більшості вищого прошарку російської "політичної еліти".

Друге. Він наполегливо публічно повторює свої тези, бо хоче бути почутим українською стороною.

У зв'язку з цим пропоную конкретний робочий сценарій психологічного впливу на путінський бункер.

Переговори по-новому

Верховна Рада України офіційно направляє до Комітету у справах СНД Держдуми Росії пропозицію провести російсько-українські парламентські консультації щодо негайного припинення братовбивчої війни двох слов'янських народів.

Місцем консультацій пропонується обрати Мінськ за посередництва президента Білорусі.

Ви просто не уявляєте собі, з яким ентузіазмом і якою креативністю виконав би Олександр Григорович цю почесну місію. Чверть століття "підфюреренком" залишили на ньому глибокий відбиток. Запевняю вас, він ненавидить Путіна не менше, ніж ми з вами, і не менше, ніж учасники переговорів з обох сторін.