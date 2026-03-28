Звичайно, іноді ризиковані авантюри окупаються. Американо-ізраїльський напад на Іран може призвести до радикальних змін у політиці цієї країни, що дозволить встановити більш толерантний режим, який відкриє країну, створить економічне диво, розмінує та забезпечить світ нафтою. Якщо це станеться, Трамп матиме блискучий вигляд, або принаймні як гравець з високими ставками, якому вдалося досягти великого успіху.

Суецький урок, який ніхто не вивчив

Однак, у міру того, як "експедиція" затягуватиметься, спогади про минулі невдалі авантюри почнуть виринати, пропонуючи гнітючі прецеденти для нинішньої кризи американської могутності. Наприклад, можна вказати на драму 1914 року, коли лідери імперських систем, що перебували на межі розпаду, у Росії та Австрії думали, що зможуть стабілізувати ситуацію за допомогою "короткої переможної маленької війни" (принаймні, вони так її називали).

Але два новіші випадки ще більш вражаючі та актуальні: історія Великої Британії та Франції в Єгипті в 1956 році та помилка Путіна в 2022 році.

Перша розпочалася 29 жовтня 1956 року, коли Ізраїль розпочав атаку на Синайському півострові, щоб прорвати єгипетську блокаду Тиранської протоки та Акабської затоки. Через два дні, не порадившись зі США, Велика Британія та Франція вступили в боротьбу з операцією "Мушкетер". Її метою було захоплення у Єгипту Суецького каналу – найважливішого у світі судноплавного маршруту. Британські та французькі лідери прагнули повалити президента Єгипту Гамаля Абделя Насера, вважаючи, що США оцінять логіку та сміливість операції. На їхню думку, успіх мав би відновити світову перевагу їхніх країн.

Але атака провалилася, і канал залишався закритим протягом шести місяців. Британська та французька політика залишилися глибоко поляризованими, а лідери обох країн були дискредитовані.

Президент США Дуайт Ейзенхауер та державний секретар Джон Фостер Даллес були розлючені, не в останню чергу тому, що Суецька операція відвернула увагу від того, що вони вважали головним глобальним викликом: радянського імперіалізму, який повною мірою проявився, коли через 4 дні танки увірвалися до Угорщини, щоб придушити рух за демократичні реформи.

Дійсно, британсько-французький Суецький гамбіт цілком міг переконати радянського лідера Микиту Хрущова розпочати власний.

Політичні наслідки Суецької кризи спровокували фінансову паніку, яка змусила британців звернутися за допомогою до МВФ, який до того часу перебував у сонному стані. Зрештою, і Великій Британії, і Франції довелося відкрити свої системи обмінних курсів, обмежити валютний контроль і перейти до конвертованості поточного рахунку, скасувавши обмеження на торгівельні платежі.

Іншими словами, дві великі західноєвропейські країни були зобов'язані лібералізувати економіку під пильним оком міжнародної установи, в якій домінували США.

Авантюра Путіна потрапила у трясовину

Другим прецедентом є повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Задумане як швидкий, хірургічний удар, щоб обезголовити демократично обране керівництво України та встановити маріонетковий режим (подібно до того, як Трампу нещодавно вдалося зробити у Венесуелі), вражаюча некомпетентність російської армії незабаром перетворила "спеціальну військову операцію" на трясовину.

Однією з найбезпосередніших та масштабних загроз був підрив світових запасів продовольства, оскільки експорт російського та українського зерна й добрив з портів Чорного моря став неможливим.

Ізольована та підсанкційна Росія зазнавала величезних втрат, оскільки пересічні росіяни були змушені терпіти високу інфляцію та економічні труднощі. Залишається лише гадати, як Росія вибереться з цього економічного, політичного та гуманітарного безладу.

Британсько-французька помилка в Суецькому конфлікті, на щастя, була короткочасною – вона принизила обидві країни та зруйнувала їхні міжнародні амбіції. Операція Путіна, навпаки, затягнулася на роки. Чи змусить Росію величезна кількість жертв відмовитися від своїх імперських претензій, наразі неможливо передбачити. Багато росіян сприймуть невдачу в підкоренні України як зраду загиблих.

Океан вже не рятує Трампа

У будь-якому разі, США починають зіштовхуватися з власною скрутною ситуацією на Близькому Сході. Рівно за рік до цієї останньої атаки на Іран Трамп провів дуже помітну (сплановану для телебачення) зустріч в Овальному кабінеті, на якій він та віцепрезидент Джей Ді Венс залякували Президента України Володимира Зеленського.

Зеленський відповів їм: "Під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас. Але у вас гарний океан, і ви зараз цього не відчуваєте, але відчуєте в майбутньому". Потім Трамп підвищив голос: "Ви не в тому становищі, щоб диктувати, що ми будемо відчувати. Ми будемо почуватися дуже добре і дуже сильно. Ви зараз не в дуже хорошому становищі. Ви дозволили собі бути в дуже поганому становищі. У вас зараз немає карт".

Яка різниця всього за рік! Океан не захищає Трампа від зростання цін та громадського невдоволення його адміністрацією. Виникає безліч питань щодо підготовки до війни та того, чи існував якийсь план закриття Іраном Ормузької протоки. Все більше схоже, що США можуть не мати можливості виконати доконаний факт, на який сподівався Трамп.

Довгострокові наслідки можуть виглядати як історія Суецької кризи у зворотному порядку: приниження, за яким слідує перегляд політики та нове зобов'язання обміркувати, як можна відновити економічну відкритість. Як і Велика Британія та Франція після 1956 року, і як Росія сьогодні, США не зможуть вирішити кризу, яку вони самі створили.