Кількість штурмів збільшилася вчетверо: Гуменюк розповіла про битву FPV-дронів на Херсонщині
Z-воєнкори бідкаються, що Збройні Сили України з ранку до вечора кошмарять FPV-дронами російське військо на лівобережжі Херсонщини. Також ворог зазначає, що ефективність української радіоелектронної боротьби надзвичайно висока.
До того ж російські солдати на лівому березі Дніпра невмотивовані та мають низький моральний бойовий дух. Детальніше про битву FPV-дронів 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталя Гуменюк.
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"Російські дрони не долітають до середини Дніпра"
Наше використання FPV-дронів на лівобережжі Херсонської області дуже результативне. Натомість ворожим безпілотникам навіть не часто вдається долетіти до середини Дніпра. Проте окупанти можуть цілити дронами й по українських позиціях на лівому березі.
Там теж наші підрозділи. Тому ми працюємо над тим, щоб ефективність радіоелектронної боротьби була максимальна потужна й допомагаємо нашим підрозділам збирати гроші на РЕБ і облаштовувати ці станції,
– зазначила Гуменюк.
Наземні сили ворога мають потужні складнощі з морально-психологічним станом особового складу й змушені підтягувати нові резерви.
Особливість штурмів на Херсонському та Запорізькому напрямках
Окупанти останніми днями спробували змінити тактику: підготували й порозбивали штурмові підрозділи на маленькі групки й таргановим способом намагаються атакувати з багатьох сторін одночасно. Проте безуспішно. За минулу добу окупаційні війська спромоглися на діяльність 16 груп одночасно з різних напрямків на великій ділянці місцевості.
Однак мінусування 60% особового складу ми їм забезпечили. Кількість не перейшла в якість, тому вони були змушені ретируватися (відступати під час бойових дій – 24 Канал). При тому, що збільшили кількість штурмів в чотири рази,
– мовила речниця ОК "Південь".
В окупаційному війську на лівобережжі продовжується період приморозки – бронетехніка не використовується. Як на Запорізькому, так і на Херсонському напрямку продовжуються піхотні штурми.
"Пішим порядком висуваються групи, бронетехніка продовжує очікувати більш вдалого періоду. Єдине, що відрізняє, наприклад, Херсонський та Запорізький напрямок – це застосування авіації під час штурмів", – зауважила Гуменюк.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- Російська армія намагається вибити підрозділи ЗСУ з плацдарму в районі Кринок. Спроби ворога марні. Зі штурмової групи з 10 – 15 людей, як правило, наші бійці знищують 60 – 70% окупантів.
- Днями українські військові знищили 14 окупантів та 7 поранили. Оператори 73-го морського центру ССО виявили угруповання росіян, а артилеристи скоригували вогонь із ракетно-зенітної установки HIMARS.
- Херсонщина під постійним ворожим вогнем. Окупанти тероризують цивільне населення. Так зранку 31 березня ворог завдав удар балістикою по промисловій інфраструктурі на Херсонщині.