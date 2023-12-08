Адаптуємось до умов: як зима впливає на роботу БпЛА на фронті
З похолоданням робота українських захисників на фронті значно ускладнилась. Зокрема, перед новим викликом постали оператори безпілотників.
Командир підрозділу TERRA Микола Волохов з позивним "Абдула" розповів 24 Каналу, як погодні умови впливають на дрони. За його словами, ця зима – перший досвід, тому що торік так багато FPV-дронів не використовували.
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Так, через холоди дуже швидко розряджаються акумулятори, а тому важко передбачити, скільки БпЛА пробуде в повітрі. Крім того, якщо виникає вологість, обмерзає оптика.
Але адаптуємось – уже вдається працювати в тих умовах, у яких ще тиждень тому не змогли б працювати. Я думаю, що ми адаптуємось раніше, ніж зима завершиться,
– зазначив Волохов.
Натепер найважче піхоті
"Якщо говорити про піхоту, яка перебуває на передовій лінії, то для них це надскладні умови. Усе обмерзає, великі проблеми з логістикою, важко доставити боєприпаси, воду, гарячу їжу", – констатував Волохов.
Ба більше, використання генераторів або буржуйок може демаскувати позиції захисників. Як правило, це спричинює підвищену активність ворожої артилерії.
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