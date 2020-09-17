У Києві кожна шоста вакансія пов'язана з торгівлею. Проте у топ найоплачуваніших професій у столиці входять інженери-програмісти, рієлтори та електромонтажники. Вони заробляють від 20 до 30 тисяч гривень.

У столиці роботодавці найбільше шукають людей найпростіших професій. Про це розповіли у Київському міському центрі зайнятості.

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Представників яких професій шукають роботодавці

У Києві роботодавці відкривають найбільше вакансій для працівників сфери торгівлі та послуг і робітників з інструментом. Зокрема, для продавців, інженерів, слюсарів, економістів і медпрацівників.

Топ найрозповсюдженіших вакансій у Києві

Працівники гуртової або роздрібної торгівлі;

Спеціалісти у сфері державного управління й оборони;

Адміністратори;

Спеціалісти у сфері транспорту;

Працівники підприємств переробної промисловості;

Освітяни.

Серед кваліфікованих робітників з інструментом шукають слюсарів-сантехніків, електромонтерів, слюсарів-ремонтників та електрогазозварників.

Також роботодавцям потрібні професіонали та фахівці з досвідом роботи – вихователі, інженери, вчителі, економісти, медсестри та бухгалтери.

Середня зарплата для представників цих професій становить 8 тисяч 700 гривень.

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Які спеціалісти заробляють найбільше: суми

інженери-програмісти – 28 тисяч гривень;

рієлтори – 25 тисяч гривень ;

електромонтажники – 20 тисяч гривень ;

провідні інженери з об'єктивного контролю – 19 тисяч 300 гривень ;

начальники відділу – 18 тисяч 500 гривень;

менеджери – 18 тисяч 100 гривень;

машиністи теплотягу – 17 тисяч 700 гривень;

газорізальники – 17 тисяч 300 гривень;

начальники управління, майстри зеленого господарства – 17 тисяч 100 гривень.

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Скільки безробітних у Києві

Державна служба статистики повідомила, що станом на серпень 2020 року у столичному центрі зайнятості зареєструвались 25,3 тисячі безробітних. Проте кількість людей, які не мають роботи, знижується. Так, рівень безробіття серед киян віком 15 – 70 років скоротився від 6,7% до 6,4%. Наразі у Києві найменша кількість безробітних, у порівнянні з іншими містами України.

Серед людей, які поки що не мають роботи, 80% мають вищу освіту, а 20% розділили порівну між собою кияни з професійно-технічною та загальною середньою освітами.

Які професії найзатребуваніші в Україні:

Найзатребуваніші професії в Україні / Інфографіка 24 каналу