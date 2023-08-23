На день народження були шикарні подарунки – пиріжки й хліб, – жителька Роботиного про окупацію
Джерело:"ҐРУНТ"
Жителька Роботиного розповіла, як "святкувала" день народження в окупації. На свято їй подарували пиріжки, хліб та бублики.
Про звільнення села Роботине у Запорізькій області стало відомо 22 серпня. Про деокупацію повідомили бійці 47-ї окремої механізованої бригади.
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Як люди жили в окупації в Роботиному
Жінка розповіла, що найважче було у психологічному плані. Потім у селі зникла вода і світло, а згодом – не стало і хліба. Люди жили й харчувалися тим, що вдалося посадити під обстрілами.
До слова, жінка нещодавно відсвяткувала день народження в окупації – їй виповнилося 52 роки. Крізь сльози вона розповіла, що отримала на свято шикарні подарунки.
У мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, три хлібини, мама принесла букет троянд, а кум – пів ящика бубликів, які знайшов у окупантів,
– розповіла жінка.
Жінка пригадала дні з окупації: дивіться відео
Що відомо про звільнення Роботиного
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 21 серпня повідомила, що українські захисники мали успіх у напрямку південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області. За її словами, ворог намагався повернути втрачені позиції, але успіху не мав.
- На 6 ранку 22 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в напрямку Роботиного Збройні сили України "мали успіх". Через кілька годин звільнення села підтвердили у Міноборони.
- Згодом у мережі опублікували щемливі кадри зі звільненого Роботиного. Жителі крізь сльози дякували українським захисникам й розповідали, як переживали дні в окупації.
- Контроль над селом Роботине Запорізької області важливий для українських військових, оскільки просування України в цьому районі дозволяє Силам оборони почати діяти за межами найщільніших російських мінних полів. Варто зазначити, що за 25 кілометрів від Роботиного розташований другий опорний населений пункт – Токмак. Вже за 48 кілометрів від нього Мелітополь. Тобто зараз ЗСУ на відстані 70 кілометрів від Мелітополя.