Родичам окупантів везуть уже напіврозкладені трупи: в ОВА розповіли про ситуацію на Запоріжжі

Російські окупанти продовжують ганебно гинути в Україні. Їхні напіврозкладені тіла відправляють у Росію лише невеликими партіями та вночі.

У Запорізькій ОВА розповіли про ситуацію в області. Там зауважили, що на Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках загарбники проводять перегрупування військ, посилюють артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони.

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Окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя

Російські загарбники намагаються налагодити систему матеріально-технічного забезпечення своїх військ на Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках.

На вогневих позиціях у районі Токмака вони розгорнули підрозділ ствольної артилерії.

Біля Оріхова вороги обстріляли з артилерії позиції українських військ.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області загарбники розгорнули склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

Окрім цього, окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру. Вони завдають ракетно-бомбових ударів та обстрілюють з артилерії житлові райони. Водночас російські військові продовжують відмовлятися від участі у війні проти України, адже не хочуть ставати "гарматним м'ясом".

На Запоріжжі українські бійці, попри всю складність ситуації, забезпечують оборону, утримують зайняті рубежі та завдають ворогам значних втрат. Зокрема, вони знищили черговий російський БПЛА "Орлан-10", що коригував артилерійський вогонь та проводив розвідку. Загалом за вихідні захисники знешкодили 8 російських безпілотників, з них 3 "Орлан-10".

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Російському генерал-майору оголосили підозру

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактами ворожих обстрілів Оріхова, які трапилися 1 травня. Окупанти обстріляли житлові квартали з важкої артилерії. За попередніми даними, поранення отримали 4 мирні жителі, а ще 2 – загинули. Досудове розслідування проводить СБУ.

Того ж дня ворожий обстріл пошкодив підземний розподільний газопровід середнього тиску у селі Комишуваха. Внаслідок цього 300 людей залишилися без газопостачання.

Окрім цього, російському генерал-майору, заступнику начальника ГУ нацгвардії Росії по Краснодарському краю повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"За даними слідства, на початку березня 2022 року підозрюваний наказав здійснити силове захоплення інфраструктури Енергодара та Запорізької АЕС", – мовиться у повідомленні.

Він був командиром, тож безпосередньо разом із 2 батальйонно-тактичними групами ЗС та нацгвардії Росії взяв участь у захопленні міста та АЕС. Внаслідок ворожої атаки загинули 4 українці. Окрім цього, зруйнувалися технологічно важливі мережі та комунікації.

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Тіла окупантів везуть у Росію напіврозкладеними

Окупанти продовжують везти своїх ліквідованих солдатів у Росію. "Вантаж 200" перевозять лише вночі та невеликими партіями. Це значно збільшує термін повернення тіл на територію країни-терористки. Тож іноді родичі загарбників отримують уже напіврозкладений труп, який треба додатково ідентифікувати. Про це мовиться у нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій області.

За словами загарбника, чию розмову вдалося перехопити, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише близько 20 людей. Ще 9 – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову, – розповіли в ОВА.

Зауважте, що за наказом Мінінфраструктури, роботу Бердянського порту тимчасово призупинили. Порт не працюватиме до повної деокупації міста.

Окрім цього, жителів Бердянська попереджають, що окупанти обдзвонюють усіх для уточнення особистих даних. Тому бердянців закликають не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів.

Також у Запоріжжі правоохоронці вилучили боєприпаси та вибухові речовини з квартири місцевого жителя. В оселі чоловіка знайшли:

60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї,

приблизно 30 детонаторів та капсул від гранат і боєприпасів,

6 корпусів ручних гранат та запали до них,

приблизно 30 грамів пороху,

100 грамів іншої вибухової речовини.

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