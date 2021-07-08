Родичам полонених в Росії українців виплатили 1,4 мільйона гривень допомоги
Джерело:Мінреінтеграції
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій перерахувало 1,4 мільйона гривень родичам незаконно ув'язнених в Росії українців. Завдяки цьому 14 родин отримали по 100 тисяч гривень.
Сім'ї ув'язнених отримали гроші на правову допомогу. Усе через те, що політв'язні зазнають принижень та позбавлені права на справедливий судовий розгляд.
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Рішення про виділення грошей є додатковим інструментом фіксації відповідальності Росії за порушення прав українців. Також мовиться про їхнє подальше відновлення на рівні інституцій Європейського суду з прав людини.
Ця грошова допомога дозволить сплатити послуги адвокатів, які захищають права незаконно позбавлених волі українців,
– мовиться у заяві.
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Обмін полоненими: останні новини
- Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у травні розповів, що Україна подала список на обмін полоненими. Там були прізвища майже 100 українців.
- Арестович також заявив, що Україна регулярно подає списки людей, яких хотіла б визволити з полону бойовиків чи російських в'язниць шляхом обміну. Росія теж начебто їх подає, але там більшість людей є фейковими.
- За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, наприкінці червня у Росії та на окупованих територіях у неволі перебували 405 українців.