Родичам полонених в Росії українців виплатили 1,4 мільйона гривень допомоги

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій перерахувало 1,4 мільйона гривень родичам незаконно ув'язнених в Росії українців. Завдяки цьому 14 родин отримали по 100 тисяч гривень.

Сім'ї ув'язнених отримали гроші на правову допомогу. Усе через те, що політв'язні зазнають принижень та позбавлені права на справедливий судовий розгляд.

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Рішення про виділення грошей є додатковим інструментом фіксації відповідальності Росії за порушення прав українців. Також мовиться про їхнє подальше відновлення на рівні інституцій Європейського суду з прав людини.

Ця грошова допомога дозволить сплатити послуги адвокатів, які захищають права незаконно позбавлених волі українців,

– мовиться у заяві.

Мінреінтеграції у червні перерахувало 800 тисяч гривень сім'ям ув'язнених Росією українців. Тоді 8 родин також отримали по 100 тисяч гривень.

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