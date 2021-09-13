"Родичі-українці" починають ненавидіти Росію, – у Путіна відзначилися цинічною заявою

У Кремлі знову заговорили про "родинні стосунки" між українцями та росіянами. Там продовжують використовувати пропагадистський наратив про братні слов'янські народи.

Про стосунки країн висловився речник російського президента Дмитро Пєсков. Напередодні він виступив в ефірі білоруського телеканалу ОНТ.

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У Кремлі – риторика незмінна

Ви самі знаєте, яка у нас зараз "дружба" з Україною. Та це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом,

– заявив прессекретар Путіна.

На цьому Пєсков вирішив не зупинятися й заговорив, що "зросла кількість українців, ошуканих пропагандою". Далі речник очільника Кремля побідкався, що вони, мовляв, починають ненавидіти Росію. "Все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі", – наголосив він.

Раніше про "братні народи" говорив Путін