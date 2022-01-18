Родина Зеленського на початку року відпочивала на Сейшелах, – ЗМІ
Джерело:"Українська правда"
Розслідувачі стверджують, що у січні родина президента Володимира Зеленського літала відпочивати на Сейшельські острови. Крім того, запевняють, що цю поїздку начебто намагались приховати.
Журналіст Михайло Ткач отримав інформацію, що нібито ввечері 5 січня родина Зеленського бізнес-класом турецьких авіаліній вилетіла до Стамбула, а звідти – на Сейшели. Мовиться про першу леді Олену Зеленську, дітей, батьків та друзів.
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Журналісти стверджують, що родину супроводжували співробітники державної охорони.
Де могли відпочивати Зеленські
У розслідуванні мовиться, що наступного дня, тобто 6 січня, донька куми Зеленських опублікувала фото й відео з островів на сторінці в інстаграмі.
За цими публікаціями журналісти встановили назву готелю. Це 5-зірковий Hilton. На території є просторі вілли з власною терасою, 7 ресторанів, кафе, спа-центр. Вартість номеру в святкові дні становить близько 1 тисячі доларів за добу.
Чи був на Сейшелах сам президент
Зауважимо, про перебування самого Зеленського на Сейшелах у сюжеті немає прямого згадування. Розслідувачі акцентують тільки, що президент після відпочинку у Буковелі, куди їздив раніше, з'являється у публічній площині 11 січня.
Так, 11 січня Зеленський звернувся до українців з нагоди міжнародного дня "Дякую". Він записав відеозвернення зі свого офісу, в якому подякував Україні. Також глава держави в цей день поспілкувався телефоном з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Повернення родини
Вже 16 січня журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах інформацію, що родина президента повертається з Сейшел. Летіли нібито так само – через Стамбул.
Журналісти кажуть, що після прильоту рідні президента пройшли через зал офіційних делегацій. Використання цього терміналу, як зазначено на сайті, коштує 3 з половиною тисячі гривень за особу. Проте розслідувачі, посилаючись на джерела в авіаційній сфері, переконують, мовляв, для родини Зеленського заявку робило державне управління справами. Це може означати, як стверджують у розслідуванні, що сплачувати послугу могли навіть за рахунок державних грошей.
Також журналісти переконані, що відпочинок намагались приховати. Як докази цього наводять кілька аргументів.
- Автомобілі, на яких родина Зеленського залишила летовище, пропустили на територію аеропорту. На виході з терміналу їх не вдалось побачити.
- Машини, на яких пересувалась перша леді, начебто замінили. Тобто використовували не ті авто, що зазвичай.
- Кортеж з родиною їхав, перевищуючи швидкість.
Крім того, Ткач каже, нібито додому з аеропорту родина поверталась на машинах, що обладнані номерними знаками прикриття. Їх начебто немає в базі Нацполіції.
Аби підтвердити чи спростувати інформацію, журналісти звернулись із запитами до державних структур. Зокрема, до державного управління справами, управління держохорони. Запит також надіслали і президентові Зеленському.
Відпочинок Зеленського у Буковелі
- Зеленський 4 січня приїхав до Буковелю, як він зазначав, "на короткий зимовий відпочинок".
- Президент зупинився у готелі Radisson Blu Resort Bukovel. Це 5-зірковий готель у Яремче зі спа-центром, критим басейном, сауною та тренажерним залом.
- До речі, із Різдвом українців президент вітав, катаючись на лижах. Зеленський записав відео у шоломі та захисних окулярах, а позаду нього виднілись засніжені гори.