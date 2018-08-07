Родина Бекхемів опинилася в зоні потужного землетрусу в Індонезії

Девід Бекхем з дружиною Вікторією та чотирма дітьми прилетіли на відпочинок до Індонезії – якраз тоді, коли на острів Ломбок стався потужний землетрус.

Як відомо, 5 серпня на островах Балі та Ломбок стався землетрус магнітудою 7 балів, який забрав життя понад сотні людей.

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Як інформують джерела, родина перебувала за 60 кілометрів від епіцентру стихійного лиха. Ніхто з Бекхемів не постраждав.

"Звісно, що вони відчули землетрус. Особливо діти приголомшені, але з ними все добре", – сказав співрозмовник.

У мережі з’явилися кадри з аеропорту, зроблене коли Бекхеми прилетіли на Балі, звідки вже відправилися на Ломбок, пише The Daily Mail.

Родина Бекхемів прилетіла в Індонезію

Додамо, що у зоні землетрусу опинилася і телевізійна зірка Кріссі Тейген з чоловіком Джоном Леджендом і дітьми.