Таке було й рівно рік тому: росіяни жорстоко обстріляли Херсон

Напередодні Різдва 24 грудня 2022 року Росія безжально та цинічно завдала масованого удару по Херсону, вбивши 10 людей. Минув рік, а росіяни досі тероризують вільний Херсон.

Російські загарбники у неділю, 24 грудня, здійснили черговий терористичний напад на Херсон. Про це 24 Каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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"Рік тому 24 грудня окупанти так само масово обстріляли центр Херсона. Тоді росіяни вбили 10 людей і понад 60 отримали поранення. Минув рік й знову терористичний напад", – мовив депутат Херсонської обласної ради.

Росіяни і вдень, і вночі обстрілюють Херсон

Напередодні ввечері 23 грудня армія Росії завдала удару по газорозподільчій мережі. Внаслідок ворожої атаки центральний район міста залишився без газопостачання. Нині тривають ремонтні роботи. Потужний вибух також пролунав у центрі міста.

Це черговий терористичний напад. Ці обстріли не припинялися. У ніч проти 24 грудня росіяни знову обстріляли житлові квартали в Херсоні,

– зазначив Хлань.

Російський артилерійський снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Також вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець.

У Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Протягом останньої доби через російську агресію 4 людини загинули, ще 9 – дістали поранення, із них – 15-річна дитина.

Обстріл Херсона у переддень Різдва 2022 року

Росіяни 24 грудня 2022 року завдали 41 удар по Херсону. Внаслідок однієї з наймасованіших атак по обласному центру Херсонської області загинули 10 людей, понад 60 – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Окупанти атакували цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак в роковини страшної трагедії опублікував у соцмережах пост, у якому показав фото наслідків російського терору.

Для ворога не існує свят. Їх не існує і для нас, поки ворог вбиває наших людей і залишається на нашій землі. Нація терористів і злочинців,

– написав Єрмак.

Він сказав, що помста ворогу має бути холодною. Українці ніколи не опустяться до рівня окупантів, але Росія точно за все відповість.

Наслідки обстрілу Херсона 24 грудня 2022 року / Фото: Херсонська ОВА

Голова Херсонської обласної державно адміністрації Олександр Прокудін назвав цю дату чорним днем російського терору для вільного Херсона.

24 грудня 2022 року. Субота. Херсонці у передноворічних клопотах. 41 удар. Скрізь біль і розпач. 10 загиблих. 62 поранені,

– йдеться в дописі Прокудіна.

Росія обов'язково отримає відповідь за всі жахливі злочини. Начальник Херсонської МВА Роман Мрачко вшанував пам'ять усіх загиблих херсонців у те криваве Різдво, яке для десятка родин стало днем горя та відчаю.

"Росіянам нічого не зійде з рук – за кожну смерть українця вони обов'язково заплатять", – написав Мрачко.