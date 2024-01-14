У Дніпрі люди вшановують загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці 14 січня 2023 року

Росія рівно рік тому поцілила у житловий будинок у Дніпрі. Там зібралися люди, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок удару.

Рік тому російський ракетний удар забрав життя 46 людей, які жили у цій багатоповерхівці. До руїн будинку люди принесли портрети загиблих, іграшки та лампадки.

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Люди пригадують момент удару

Олена Гайворонська, мешканка цього будинку, якій вдалося вижити, пригадала, що торік 14 січня була вдома, у трикімнатній квартирі. Після оголошення повітряної тривоги її донька, онука та чоловік сховалися в коридорі. Вона ж продовжила говорити телефоном. Тоді в один момент у квартирі вилетіли усі вікна. Члени її сім'ї залишились неушкодженими, а жінка зазнала всього декількох порізів.

Почали швидко збиратися, і нас евакуювали. Повернулися ми лише в травні. Коли комісія визнала, що наш підʼїзд неаварійний, є мікротріщини, але жити можна,

– розповіла Олена.

За її словами, вони отримали компенсації за побиті двері, а вікна і лоджію їм зробили безоплатно. Ремонт довелося переробити повністю та позбутися багатьох речей, адже всі вони були у дрібних уламках скла.

У зруйнованих під’їздах у жінки були друзі та знайомі. Вона пригадує одну з них, Аллу Тимофіївну, яка пережила смерть чоловіка. Її тоді не стало. Онук та донька подруги Олени дивом вціліли, однак пережили сильне нервове потрясіння.

Ракета влучила у під'їзд багатоповерхівки 14 січня 2023 року