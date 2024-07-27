Світ говорить з хазяїном Путіна: яку роль може зіграти Китай у завершенні війни в Україні

Ряд подій, зокрема перший за останні 12 років візит української делегації на чолі з главою МЗС Дмитром Кулебою у Китай, показують, що сьогодні у світі йдуть торги, узгодження позицій для того, аби завершилася війна.

Таку думку 24 Каналу висловив публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов. Він додав, що за один день це не відбудеться, але у будь-якому випадку цивілізований світ підштовхує російського диктатора до цього.

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Що залежить від позиції Китаю

Візит Кулеби у Пекін це непроста дипломатія. Всі новини про обговорення розвитку двосторонніх відносин говорять про те, що там відбувалося щось важливе. Ймовірно, у Пекіні обговорюються елементи цього торгу.

Тому візит Кулеби не сильно висвітлювали,

– мовив громадський діяч.

Зараз світ не хоче розмовляти з Путіним, тому говорить з його хазяїном, з людиною від якої диктатор повністю залежить. Адже якщо Сі Цзіньпін перестане купувати у Путіна нафту й продавати йому товари, то за декілька місяців глава Кремля перестане існувати як політичний діяч.

Смерть Кощія перебуває у руках Сі,

– зауважив Мурзагулов.

На думку світової спільноти, саме глава КНР повинен забезпечити те, щоб Путін прийняв умови щодо миру, а також Сі повинен проконтролювати, аби російський диктатор не порушував ці домовленості.

Україна висуває умови, на які готова піти. Адже торг передбачає, що в обидві сторони йде розмова.

"Я думаю, що у будь-якому випадку спільний знаменник знайдуть. Зараз судячи з активності сторін, мабуть, вже є спільне розуміння, що війну треба завершувати", – додав громадський діяч.