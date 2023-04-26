Здатний на подвиг, але й на авантюру, – ексглава ГУР про арештованого офіцера Червінського

Суд арештував на два місяці колишнього розвідника Романа Червінського у справі про спробу викрадення російського літака і в результаті – обстрілу українського аеродрому "Канатове". Та для суспільства важливо, аби це розслідування було відкритим.

Про це 24 Каналу заявив генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2020 – 2021 роках), голова ГУР Міноборони (у 2015 – 2016 роках) Валерій Кондратюк. Він зазначив, усе через те, щоби не було підстав вважати, що Україна рухається у напрямку Росії та що в нас ще досі існує "вибіркове правосуддя". Зазначимо, що окупанти обстріляли військовий аеродром 23 липня 2022 року.

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"Враховуючи те, що попередньо Роман звинувачував і керівництво держави, і щодо вагнергейту, і сіяв сумніви, дуже важливо для суспільства, щоби це розслідування було відкритим. А щодо цієї справи, безумовно, сам офіцер не був здатний ухвалити таке рішення", – припустив він.

Тобто, за словами Кондратюка, була необхідність безумовно погоджувати з керівництвом, затверджувати, але також і налагоджувати взаємодію.

"Якщо цього всього не було, це дійсно, знаєте, воно так схоже на авантюру. Але я маю великі сумніви, що такі речі могли робитися без контролю і безпідставно. Будемо дивитися за результатами слідства", – сказав генерал-лейтенант.

Здатний на вчинок та авантюризм

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що ні СБУ, ні ГУР не погодилися з планом. Ці структури та інші держоргани висловили свої зауваження. Тоді вже було зрозуміло, що така "спецоперація" приховує багато ризиків. Однак, деякі люди, за словами Малюка, вирішили діяти на власний розсуд. План реалізувати не вдалося.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки розказав, що він особисто знає Романа Червінського. Уперше вони зустрілися у 2014 році.

Що відомо про Романа Червінського: дивіться відео

"Люди, які вийшли з Донецького управління в Маріуполь, і Луганського в Сєвєродонецьк, зрозуміло, що родичі залишалися на тих кордонах і ми вирішили розгорнути наші групи контррозвідки вздовж кордону", – розповів Валерій Кондратюк.

Тоді одна із груп була в Бахмуті. Її очолював саме Роман Червінський.

За досвідом, який я побачив, це досить зухвалий, оперативно-грамотний професійний офіцер, який здатний на вчинок. Але також і здатний до авантюризму,

– наголосив колишній голова ГУР Міноборони.

Справа про спробу викрадення літака та обстріл аеродрому