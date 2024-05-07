Хто сказав фразу про російський військовий корабель: боєць Зміїного вніс ясність

Журналісти "Радіо Свобода" взяли інтерв'ю з морським піхотинцем Романом Грибовим. Саме йому приписують легендарну фразу про російський військовий корабель. Утім, згодом його авторство спростували.

Фраза "Російський військовий корабель, іди на***!" підняла бойовий дух українців у перші місяці повномасштабного вторгнення. Її безліч разів обіграли в публічному просторі, і саме з неї почалася популярність марок Укрпошти на воєнну тематику. Нова марка компанії буде присвячена працівникам Укрпошти.

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Хто автор фрази, що стала крилатою

Грибов досить лаконічно прокоментував запитання медійників. Журналісти нагадали: начальник прикордонної застави Зміїного Богдан Гоцький повідомив, що фразу про корабель сказав прикордонник, якого звільнили з полону у травні 2022 року. І запитали, хто все ж звертався до корабля.

Це був я,

– вичерпно відповів Роман Грибов.

Морський піхотинець пояснив: не хоче говорити про це детальніше, щоб не було конфлікту. Вважає, що вдаватися в деталі зараз не на часі.

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Захисники Зміїного мали тільки стрілецьку зброю

Тож фраза, сказана знічев'я, стала найсильнішою зброєю, доступною бійцям на той момент.

"На цій фразі ніхто не акцентував жодної уваги, це було так від душі їм послано, це була найсильніша зброя на той момент, якою ми могли скористатися разом із хлопцями, моїми побратимами на острові. Тож ніхто не підозрював, що ця фраза може стати такою пророчою і дати поштовх українському народу для того, що не потрібно здаватися перед їхньою навалою", – пригадав Роман Грибов.

Де зараз "Байрактари"

Укрпошта випустить продовження "марки з кораблем". Мова про марку "Русскій воєнний флот – до дна", на якій зображено багато кораблів у диму. І багато українців на березі, які показують судам пункт призначення. Марку поки що можна тільки передзамовити

Ще одна зірка початку війни – турецький безпілотник "Байрактар". Він досі нищить ворога у складі ВМС, хоч і поступився іншим системам.

Цей дрон дуже допоміг у перші місяці протистояння. Але він має певні обмеження, тому його використовують рідше. До того ж з'явилося багато інших безпілотників.