Нажива на ЗСУ: адвокат Романа Гринкевича відповів, чи будуть вносити заставу
Джерело:Суспільне
22 січня Роману Гринкевичу, якого підозрюють на мільйонних оборудках із закупівлями для ЗСУ, обрали запобіжний захід. Бізнесмену надали вибір – або два місяці у СІЗО, або сплата застави у 500 мільйонів гривень.
Під час спілкування зі ЗМІ адвокат Романа Гринкевича Андрій Гуджал розповів, що обрав його підзахисний.
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"Немає сенсу"
За словами сторони захисту, Роман Гринкевич не буде вносити заставу у розмірі 500 мільйонів гривень. Бо, мовляв, у нього, по-перше, немає таких грошей, а по-друге їх вносити безпідставно.
Також адвокат розповів, що він наразі бере докази у турецької фірми виробника військового одягу, які мають довести невинуватість Гринкевича.
Відомо, що 26 січня Солом'янський суд мав розглянути апеляцію Гринкевича щодо рішення Печерського суду про форму запобіжного заходу. Однак засідання перенесли. Наступне має відбутися в середині лютого.
Справа Романа Гринкевича: що відомо
- 17 січня львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та членам його родини повідомили про підозру у махінаціях на закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Син бізнесмена Роман Гринкевич також отримав підозру, проте згодом чоловік зник. ДБР було вимушено оголосити його у розшук.
- 22 січня підозрюваного затримали в Одесі. Як переконують правоохоронці, той планував втекти за кордон.
- Того ж дня Гринкевичу-молодшому обирали запобіжний захід. Прокуратура просила про арешт із заставою у 500 мільйонів гривень, а захист про цілодобовий домашній арешт.
- На суді Гринкевич заявив, що звинувачення проти нього безпідставні. Також він запевнив, що не планував тікати. Підозрюваний заперечив, що, мовляв, його затримали при спробі перетнути кордон. Він додав, що його затримали у квартирі. Чоловік зазначив, що перебував в Одесі у робочих справах і планував згодом повернутися до Києва. Він нібито не знав, що перебуває у розшуку.
- Суддя обрав Гринкевичу-молодшому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на майже два місяці. Також йому надали можливість вийти під заставу у 500 мільйонів гривень.